ПТРК "Стугна-П" потребує модернізації: що її стримує

"Саме цьому ПТРК належить перше в історії воєн та конфліктів досягнення — знищення ударного гелікоптера Ка-52 у повітрі! Її роботу по російській техніці всі чекали з нетерпінням, крім самих росіян, особливо тих, хто був у тій техніці". Думка.

А ви не знаєте, куди зникли відео з роботою ПТРК "Стугна-П"?

На початку повномасштабного вторгнення в Україну відео із застосуванням ПТРК "Стугна-П" були буквально вірусними. Саме цьому ПТРК належить перше в історії воєн та конфліктів досягнення — знищення ударного гелікоптера Ка-52 у повітрі! Її роботу по російській техніці всі чекали з нетерпінням, крім самих росіян, особливо тих, хто був у тій техніці.

Але зараз — тиша. Тиша не тому, що ПТРК "Стугна-П" не виробляється, чи закінчились комплекси на складах. Причина зовсім інша.

Однією з очевидних переваг ПТРК "Стугна-П", крім виносного пульта управління, була дальність — 5 км, максимум 5,5 км. Але вичавити ці 5,5 не завжди виходило, проте таке було можливо. Своєю чергою зараз російська техніка типу бойових танків застосовується переважно із закритих позицій як ерзац-САУ. Це робить застосування практично будь-якого ПТРК неефективним.

З досвіду боїв 2022 року, а також 2023-го, військові передали пакет пропозицій ДККБ "Промінь", зокрема, щодо збільшення дальності ураження від 6 км до 8 км, а також збільшення бронепробивності бойової частини до 1200-мм+ за ДЗ. У ДККБ "Промінь" запит прийняли та погодилися з пропозиціями, поготів, що вони вже мають напрацювання з модернізації ПТРК "Стугна-П", але в ініціативному порядку роботи над проєктом вони не можуть розпочати. Потрібне замовлення.

І було б смішно, якби не було так сумно, але відповідь на замовлення: "Це зараз не на часі". Не на часі, так не на часі.

Джерело.