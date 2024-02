На дзвінок Путіна не відповість. На що чекати Українi від нового президента Фінляндії

Whatever it takes, we need to help Ukraine.

У Фінляндії обирали нового президента. У другому турі виборів переміг Александр Стубб. Він набрав 51,6% голосів, а його суперник Пекка Гаавісто — 48,4%.

Із наших терен це може здатися фоновою подією, але важливо розуміти контекст. Особливо враховуючи те, що Фінляндія — один із наших союзників, а тепер — ще й частина НАТО, і їхній "внутряк" напряму впливає на зовнішню політику стосовно нас.

Фінляндія ще з початку зимової війни вторгнення РФ в Україну відійшла від традиційної політики нейтралітету, у квітні 2023 країна приєдналася до НАТО й ухвалила рішення про розміщення американського контингенту, а в листопаді 2023 повністю закрила сухопутний кордон із Ра*кою, бо понаєхавших на лісапєдє не було куди складати. Ну, і за весь цей час виділила чимало допомоги Україні.

Але чи продовжить цю політику містер Стубб? Схоже, що так.

Жодного погіршення україно-фінських відносин зміна влади не віщує

Виходець із правоцентристської "Національної коаліції". Раніше був прем’єр-міністром, міністром закордонних справ, членом Європарламенту. До речі, брав участь у переговорах під час нападу РФ на Грузію у 2008 році. Останнім часом Стубб пережив цікаву та потужну еволюцію поглядів. Колись він говорив, що вводити санкції проти Росії не потрібно та все можна вирішити "м’якою силою", а зараз виступає за розширення санкцій, підтримує конфіскацію заморожених активів РФ на користь України та ще на дебатах сказав, що як Путін подзвонить поздоровити, то почує тільки гудки. Не Стубб, а яструб.

Якщо почитати його передвиборчу програму, стає зрозуміло, що в пріоритеті в нього — зовнішня політика, хоча Стубб і намагається балансувати між національними інтересами та загальною міжнародною динамікою.

Три кити Фінляндії за Стуббом — ліберальна демократія, ринкова економіка та глобалізація. Новий президент от сильно орієнтований на розширення економічної та політичної співпраці в сторону колективного Заходу. Звісно, із такими цінностями важко вважати РФ підходящою для дружби.

У будь-якому разі Росія остаточно програла свої відносини з Фінляндією. Стубб готовий жити дружно під крилом Штатів і будувати з ними оборонні зв’язки. Проте скільки б фіни не вірили, що партнерства допоможуть не допустити війни, вони все одно розбудовують свою армію та вдосконалюють зброю.

Спостерігаємо за наступними кроками президента Стубба. Термін його повноважень стартує 1 березня та закінчиться аж у 2030 році.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело