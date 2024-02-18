Мінус 27 мільярдів за січень. Чому українці почали знімати більше грошей із банківських рахунків

У ЗМІ з'явилися повідомлення про масове зняття грошей українцями зі своїх рахунків. Економіст Михайло Демків пояснює, чому це найчистішої води спекуляція, а приводу для паніки немає жодного.

В стрічці та по чатиках декілька раз промайнула новина про різке зниження коштів населення у банках, тож вирішив відрефлексувати по цій темі.

В мене ця "новина" промайнула в такому форматі

"Українці зняли з рахунків 27 млрд грн лише за січень. Це абсолютний рекорд з лютого 2022, – Нацбанк. Загальний обсяг депозитів українців скоротився на 27,4 млрд грн. Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28(!) разів більший".

Це чистої води маніпуляція. Справді, в січні обсяг коштів населення у банках знизився на 2,5%. Звучить не дуже алярмістсько? Це 27 млрд грн. Ми говоримо тут про зміну, тобто буває як зростання, так і падіння депозитів. Для порівняння взято місяць, коли кількість депозитів не змінилася – в травні минулого року скорочення склало 0,1%. І це "чудова" база порівняння. Хочеш, малюєш зраду, що темпи падіння зросли в 27 раз і незабаром нам всім гаплик. А хочеш, малюєш перемогу – в грудні в 50 раз більший приріст.

В будь-якому випадку, виходять дурниці й так не треба робити.

Чи можна говорити, що все гаразд і це просто фактор сезонності? Частково це правда, в грудні доходи українців традиційно є найбільшими, а в січні вже менші. Відповідно, й залишки на банківських рахунках в січні часто зменшуються. В 2024 році це падіння було трохи більшим, можливо, і через скромніші видатки бюджету, куди не поступила іноземна допомога у бажаних обсягах. Але чи достатньо підстав вважати, що це чітка тенденція? Мені здається, що поки немає підстав так говорити.

Всі втікають в кеш, боячись фінмоніторингу, мобілізації чи ще чогось? Знову ж таки, чи достатньо підстав це стверджувати? За січень обсяг готівкової гривні знизився, а не зріс – на 7 млрд (приблизно -1%). Можна, звісно, стверджувати, що в готівковому сегменті в нас є чітка сезонність й в січні обсяг паперової гривні скорочується навіть помітніше — до повномасштабного вторгнення скорочення було на 4-7%, минулого року — 2.4%, в 2022 і 2021 — менше 1%. Тобто попит на готівку — трохи більший, ніж в майже мирний час, але чи це достатньо, щоб робити категоричні висновки про "все погано" чи "все добре"? Я так не думаю.

Але тому в мене й немає телеграм-каналу з великою кількістю підписників) Не читайте дурниць, реальність знаходиться десь між абсолютною зрадою і бездоганною перемогою. Зовсім не особливо, що десь посередині.

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