Балтійський флот приречений: як НАТО готується топити кораблі РФ за прикладом України

Російський Балтійський флот стає марним після того, як прибалтійські країни обзавелися протикорабельними ракетами, пише військовий експерт Девід Екс у колонці для The Talagraph. А приклад того, як воювати з росіянами на морі, показала Україна...

Країни Балтії НАТО — Естонія, Латвія та Литва — крихітні, як і їхні збройні сили. Але цим країнам не обов'язково бути дуже великими або дуже добре озброєними, щоб закупорити російський флот у разі війни між Росією та НАТО.

Достатньо лише кількох влучних протикорабельних ракет, і лідери країн Балтії це знають. І Естонія, і Латвія купують провідні у світі протикорабельні ракети, що дає їхнім крихітним збройним силам величезну роль у будь-якій майбутній війні.

Ще кілька років тому флот балтійських країн не мав жодних засобів для відбиття російського вторгнення з моря. Ні в кого з них не було великих військових кораблів. У жодної не було протикорабельних ракет. Ті гроші, які вони витратили на свої збройні сили, вони здебільшого спрямовували на свої армії — простима помилка, враховуючи, що всі три країни мають сухопутні кордони з материковою Росією або її ексклавом Калінінградом.

Естонці, латиші та литовці розраховували, що їхні союзники з НАТО захистять кордони Балтійського моря, і це обіцяло стати важким боєм. У 2021 році Швеція та Фінляндія не увійшли до Альянсу, польський флот усе ще був доволі слабким, а данський і німецький флот — зосереджені на закордонних місіях.

Російський Балтійський флот, що походить від двічі Червонопрапорного радянського Балтійського флоту, водночас усе ще мав страхітливу репутацію. На папері це була найнебезпечніша військово-морська сила в регіоні, що мала у своєму розпорядженні кілька фрегатів, дві дюжини корветів і підводний човен, які разом мали більшу вогневу міць, ніж флот НАТО, зазвичай дислокований на Балтиці.

Але коли Росія пригрозила розширити війну проти України, країни Балтії подвоїли зусилля щодо власного захисту. Естонія купила в Ізраїлю протикорабельні ракети берегового базування Blue Spear 5G за 107 мільйонів доларів; Латвія купила в Норвегії за 105 мільйонів доларів військово-морські ударні ракети NSM, які також можна запускати з берега.

Цього місяця в Естонію почали прибувати радари Blue Spears. "Обрана система озброєння стане наріжним каменем військово-морської оборони Естонії на десятиліття вперед", — сказав Юрі Саска, командувач ВМС Естонії.

Blue Spear і NSM із інфрачервоним наведенням — не найдальші ракети у світі. Дальність Blue Spear становить 200 миль; NSM — 115 миль. Але цього більш ніж достатньо, враховуючи географію східної частини Балтійського моря. Від південної Латвії до головної балтійської стоянки російського флоту в Калінінграді, єдиної бази, вільної від криги цілий рік, — лише 100 миль. Така ж відстань від північної Естонії до іншої балтійської стоянки російського флоту недалеко від Санкт-Петербурга — Кронштадта.

Завдяки своїм новим морським ракетам естонці та латиші можуть уражати російські військові кораблі ще до того, як ті покинуть свої порти приписки. Для російського флоту формувалася ракетна пастка.

Ця пастка закрилася 2023 року, лише через кілька місяців після того, як російські війська почали повномасштабний напад на Україну, що розширило війну, яка розпочалася 2014 року. У 2022 році Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія отримала схвалення минулого року. Швеція все ще очікує на схвалення угорського парламенту, але воно має з'явитися найближчим часом.

Приєднавшись до трансатлантичного альянсу, Фінляндія та Швеція перетворюють Балтійське море на озеро НАТО. У двох скандинавських держав невеликий, але потужний флот і сучасні протикорабельні ракети. Якщо російський Балтійський флот хоча б спробує розвернутися під час війни, його кораблі можуть зазнати ракетного обстрілу з кількох напрямків.

Досконаліший флот може битися через будь-які ракетні загородження, як це вже кілька тижнів роблять флоти США та їхніх союзників у водах навколо Ємену. Бойові кораблі ВМС США можуть похвалитися потужною протиповітряною та протиракетною обороною.

Але та ж війна, яка привела Швецію та Фінляндію до НАТО й підтвердила рішення Естонії та Латвії витратити великі кошти на протикорабельні ракети, також довела неадекватність можливостей самооборони російського військово-морського флоту.

За два роки важких боїв український флот і військово-повітряні сили потопили п'яту частину російського Чорноморського флоту, насамперед знищивши флагман флоту, важкоозброєний крейсер "Москва", протикорабельними ракетами "Нептун" місцевого виробництва.

Ракета "Нептун" із радіолокаційним наведенням належить до того ж загального класу, що й Blue Spear і NSM, хоча й не така сучасна. Якщо Україна змогла завдати такої шкоди Чорноморському флоту без підтримки Альянсу, уявіть, що Естонія та Латвія можуть зробити з Балтійським флотом, маючи за спиною 29, а незабаром і 30 країн-союзників.

Це не означає, що морський бій у Балтійському морі буде легким для найменших країн НАТО. Ні, росіяни напевне кинуться в серйозний бій. Але російські адмірали повинні бути божевільними, щоб думати, що це буде рівна боротьба зараз, коли країни Балтії серйозно мають намір топити російські кораблі.

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