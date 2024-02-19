Ключ до перемог Росії. Як безсилля Заходу дає РФ перевагу на фронті

Головна причина останніх успіхів Росії на фронті — те, що вона продовжує заробляти великі гроші, упевнений аналітик Олександр Кочетков. Заходу давно настав час зрозуміти, що його санкції не працюють — і, нарешті, позбавити агресора коштів для ведення війни.

МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ Є, АЛЕ НЕМА

Всі знають, що з причин політичної турбулентності у США у нас виник дефіцит боєприпасів та фінансів. А неузгоджена політика ЄС призводить до того, що не реалізовуються навіть ті варіанти, які могли компенсувати фактичне випадіння Штатів з воєнної підтримки України.

Свіжий сумний приклад: Чехія попередньо домовилися щодо постачання нам снарядів калібру 155 мм, переважно з Туреччини. Але виділення на це коштів заблокували Франція і Греція. Перша, бо хоче, щоб гроші пішли у її ВПК. А Греція не хоче, щоб європейські гроші діставалися ВПК Туреччини, бо з нею в них принципові суперечки через північний Кіпр.

Але якось поза увагою залишається вкрай важливе питання: а чому недоімперія позбавилися проблем з поповненням особового складу, причому настільки позбавилися, що може класти десятки тисяч бійців задля пропагандистського ефекту, як це відбувалося в Авдіївці? І чому Росія продовжує розконсервування і випуск ракет, бронетехніки, дронів і всього іншого, навіть нарощуючи виробництво?

А тому, що в неї є достатньо грошей! Іде торгівля, не зупинені фінансові потоки, агресор встиг пристосуватися і в нього все гаразд. Тобто нечувані міжнародні санкції або мають надто пролонгований ефект, або не працюють взагалі.

До речі, санкції неефективні й щодо Ірану та Північної Кореї. І важко уявити, що якісь політичні сили у США та ЄС підігрують цим авторитарним країнам. До речі, мої колишні колеги з Дніпра надіслали мені аналітичний звіт про ракетну програму Північної Кореї. Так там такі досягнення, що Білому Дому треба більше переживати, що ЯЗ виведе у космос не Москва, а Пхеньян.

Тому колективний Захід має звернути реальну увагу на неефективність власних санкцій. І спустити з поводка всі свої фінансові розвідки й інші силові структури, щоб нарешті отримати помітне скорочення фінансових надходжень до агресивної недоімперії.

Для цього не треба погодження з Конгресом, Радою Європи, НАТО та іншими бюрократичними інстанціями. Бо рішення давно ухвалені, треба лише домогтися їх фактичного виконання. Якраз на цьому треба постійно наполягати нашій дипломатії, а не виконувати безглузді ритуальні танці навколо наших партнерів.

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