Мобілізація в Україні та РФ: що чекає на обидві армії на третьому році війни

Ніхто не може передбачити, що станеться в наступні 12 місяців, справедливо зауважує аналітик Леон Арон у колонці для The Dispatch. Але ми можемо зрозуміти перебіг подій протягом третього року, оцінивши ймовірну поведінку України, Росії та Заходу.

У пошуках реваншу за те, що її лідери вважають катастрофічною національною поразкою, велика й могутня країна вторгається на територію набагато меншого сусіда під приводом порятунку етнічних братів від нібито систематичних убивчих нападів. Агресор також декларує своєю кінцевою метою повалення "світового панування" "англосаксонських міжнародних капіталістів".

Замініть Другу світову війну "холодною війною", Чехословаччину — Україною, судетських німців — етнічними росіянами на південному сході України, а "англосаксів" — США та їхніми союзниками — і війна Володимира Путіна жахливо нагадає прелюдію Гітлера до Другої світової війни. До історичних паралелей слід ставитися з великою часткою скептицизму, але такий дивний збіг похмуро постає перед нами на третьому році війни.

Ніхто не може передбачити, що станеться протягом наступних 12 місяців, але ми можемо зрозуміти перебіг подій протягом третього року, оцінивши ймовірну поведінку трьох ключових гравців неминущої геополітичної трагедії: України, Росії та Заходу.

Україна обтяжена безліччю серйозних військових і політичних проблем. Противник переважає за чисельністю та озброєнням. Солдатам доводиться нормувати боєприпаси, зокрема 155-мм снаряди, які мають вирішальне значення в безперервних артилерійських дуелях з російськими військами. Оскільки чисельність деяких передових підрозділів скоротилася до 20 відсотків від їхнього штатного складу, Києву, можливо, доведеться мобілізувати сотні тисяч резервістів, у той час як в уряду не вистачає грошей для виплати їм зарплати, а ухилення від призову стає проблемою.

Відсутність значного прогресу на полі бою неминуче підриває підтримку харизматичного президента Володимира Зеленського та обмежує його здатність діяти в той час, коли він стоїть перед важким вибором, включно зі зниженням мобілізаційного віку з 27 до 25 років і підвищенням податків для забезпечення зарплат солдатам. Він, як і раніше, популярний серед більшості українців, проте їх довіра до нього знизилася з 84 відсотків у грудні 2022 року до 62 відсотків два місяці тому. Одним із чинників, що погіршили авторитет Зеленського, стало звільнення популярного головнокомандувача Валерія Залужного, що не сподобалося ні армії, ні громадськості загалом.

Проте майже дві третини українців виступають за війну з Росією доти, доки всю окуповану територію не буде звільнено, за умови постачання озброєння із Заходу. І тому 2024 року українська армія продовжить спроби утримати лінію фронту протяжністю 600 миль.

Основне завдання Росії в прийдешньому році — зберегти соціальний мир, платячи за війну і відправляючи сотні тисяч людей калічити і вбивати в Україні. Війна, яка вже споживає майже 40 відсотків бюджету країни, обходиться Росії приблизно в 300 мільйонів доларів на день, а у 2024 році стане ще дорожчою. За даними російського Мінфіну, витрати на "оборону і безпеку" збільшаться на 68 відсотків. Оскільки трильйони рублів вкладено у військово-промисловий комплекс, ціни на основні харчові продукти і предмети першої необхідності зросли на 23 відсотки в річному обчисленні, а інфляція продовжуватиме зростати, незважаючи на 16-відсоткову базову ставку Центрального банку.

Приблизно 50 000 убитих або поранених кожні шість місяців, астрономічний рівень втрат у Росії в 37 відсотків можна порівняти з виснаженням британської армії в Першій світовій війні. Незважаючи на те, що в'язниці спорожніли від десятків тисяч ув'язнених, які "добровільно" воювали в Україні, включно з ґвалтівниками й убивцями, помилуваними Путіним після шести місяців перебування в Україні, у грудневому президентському указі було оголошено про подальше розширення російської армії на 170 000 солдатів. Як би йому не хотілося уникнути загальнонаціональної "часткової мобілізації" з політичних причин, Путін майже напевно оголосить про це після президентських "виборів" у березні.

Примножуючи обурення з приводу важчого життя і прощання з чоловіками, синами і братами, які прямують в Україну, найбільш руйнівною перспективою для соціального миру в довгостроковій перспективі є усвідомлення того, що ці величезні витрати крові та грошей призначені тільки для підтримки кривавого глухого кута. Росії майже напевно не вистачить технологічних і людських ресурсів, а також тактичної (тим більше — стратегічної) хватки для проведення великого наступу у 2024 році, не кажучи вже про досягнення перемоги.

Проте, за відсутності різкого падіння цін на нафту, у 2024 році у Кремля буде достатньо грошей. У Фонді національного добробуту залишилося 133 мільярди доларів, одну п'яту з яких Путін уже забрав минулого року. Обдурені телевізійною пропагандою, налякані або байдужі, росіяни, найімовірніше, залишаться слухняними, оскільки публічні прояви антивоєнних настроїв миттєво караються тривалими термінами тюремного ув'язнення, а уряд продовжує виплачувати величезні, за російськими мірками, виплати солдатам, звільненим через поранення, та ще більші суми сім'ям загиблих. Рух дружин і матерів, що зароджується, які вимагають повернення або хоча б ротації мобілізованих резервістів, занадто нечисленний і вразливий, щоб спровокувати загальнонаціональний протест цього року.

Ну, а Захід, незважаючи на протиріччя, продовжить утримувати Україну в боротьбі. Єдина зміна може полягати у внутрішньому розподілі праці: розгніваний висловлюванням Дональда Трампа щодо згоди з нападом Росії на членів НАТО, які не "заплатили", а також шокований і відчуваючи огиду від убивства Олексія Навального, ЄС, можливо, настільки наляканий, що різко збільшить як грошову, так і матеріальну підтримку України.

Європейський внесок також може зрости через зникнення надій на припинення вогню у 2024 році. Зупинка боротьби цього року не буде вибором ані Зеленського, ані Путіна. Якою б важкою не була українська ситуація, поки продовжує надходити західна допомога, Київ не ігноруватиме громадську думку, де-факто здавши Донбас, який налічує близько 20 відсотків території України. Зі свого боку, Путін, імовірно, сподівається, що обрання Трампа допоможе Москві укласти кращу — і постійну — мирну угоду у 2025 році.

І ось підсумок: третій рік триває без будь-яких проривів на полі бою. Але не помиляйтеся: всілякі важливі політичні, економічні та військові тенденції розгортатимуться на задньому фоні впродовж 2024 року в Москві, Києві, Брюсселі та Вашингтоні, щоб з'єднатися в четвертому році, який, імовірно, вирішить результат війни і війни. А разом із ним — і долю України, Росії та Заходу.

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