2024-й рік — початок нової реальності. Як штучний інтелект змусив говорити Джоконду

2024 рік стане початком нової реальності, в якій вигадане не можна буде відрізнити від справжнього, прогнозує блогер Роман Комиза. Уже зараз штучний інтелект може оживити будь-яке зображення — наприклад, Джоконду...

Зв'язок із реальним світом втрачатиметься і поступово прагнутиме до нуля. Починаючи з 2024 року. Звісно, в тій частині й тією мірою, якою ви дивитеся на світ крізь монітори ваших пристроїв: смартфонів, комп'ютерів і телевізорів. А ми вже споживаємо левову частку інформації про події у світі саме через пристрої, і з кожним роком споживатимемо її тільки більше. Тож старому доброму "реальному світу" можна вже соромитися сказати "до побачення" і замислитися над тим, як жити в новому.

Усе, що ви бачите і чуєте, тепер може бути не справжнім, а згенерованим за допомогою штучного інтелекту. Відрізнити реальне від нереального буде практично неможливо. І це та нова реальність, у яку ми зараз вступаємо.

Ось EMO — нова розробка, яку щойно представив Institute for Intelligent Computing, Alibaba Group. Нагадаю, що Alibaba — це одна з найбільших китайських публічних компаній. Китай взагалі дуже просунутий у частині ШІ.

EMO дає змогу створювати портретні відео, що імітують міміку людини на основі звуку. Тобто ви просто водите вихідне зображення (будь-яку фотографію або картину), потім додаєте звук голосу: розмову або спів. На виході ви отримуєте відео з виразною мімікою і різними позами голови. При цьому можна генерувати відеоаватари, створювати відео будь-якої тривалості залежно від довжини вхідного аудіо.

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