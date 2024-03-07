Другий кидок на Київ: які сили зібрала Росія та Білорусь на північному кордоні

Жодних підстав побоюватися нового наступу на Київ від північного кордону зараз немає, запевняє військовий аналітик Костянтин Машовець. Занадто малі сили для цього спостерігаються у білорусів та росіян

Щодо чергової "істерії" про "наступ на Київ з півночі", який повинен ось-ось розпочатися..

На цей момент, вздовж українсько-білоруського державного кордону розгорнуте наступне угрупування сил й засобів зі складу ЗС РБ (це те, що зазвичай називають Волинський та Поліський операційні райони):

2 десантно-штурмових батальйони (дшб) зі складу 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (одшбр). Один з них — діє в районі Ужова та Пiнська, Брестска обл. Інший — в районі Лельчицi, Брагiн, Зябровка-2, Гомельска обл.;

2 зведених тактичних загонів 5-ї окремої бригади спеціального призначення (обр СпП). Один розгорнутий в районі Iваново, Брестська обл., iнший — в районі Приболовичi, Гомельська обл.;

тактична група (ТГр) зі складу 51-ї артилерійської бригади (абр), десь до дивізіону (але може бути й лише 1-2 батареї), розгорнута південніше м.Гомель;

реактивна артилерійська батарея (реабатр) зі складу 336-ї реактивної артилерійської бригади (реабр) розгорнута в районі Зябровка, Гомельська обл. (ймовірно, до 3-4 РСЗВ типу "Полонез\М", або 9К58 "Смерч").

Загалом, ці "сили вторгнення" нараховують:

особового складу (о\с) — до 1800 білоруських військовослужбовців (в\сл);

68-70 бойових броньованих машин (ББМ), вважаючи за такі також тягачі типу МТ-ЛБ й бронеавтомобілі;

до 22-24 одиниць артилерійських систем (АС), включно із гарматами та гаубицями, самохідними мінометами калібром 100-мм й також — 120-мм, 122-мм;

ну й 3-4 реактивних системи залпового вогню (РСЗВ).

Що стосується сил й засобів "російської етимології", то з них зараз на території Білорусі ошивається:

десь до 450-460 колишніх "вагнерів" (переважно з так званого "постійного складу"), використовуються Лукашенком та підлеглим йому білоруським військовим командуванням в якості інструкторів у формуваннях ряду силових відомств режиму "минского автоматчика";

3 винищувачів типу Су-30СМ (або Су-35С) на авіабазі (АБ) Барановичi, ймовірно зі складу 159-го "гвардейского" винищувального авіаційного полку (вап).

Звісно, що в разі появи там більш-менш значного угрупування російських військ це навряд чи пройде непомітним.

Тому на даному етапі (найближчим часом) усі розмови про чергове "вторгнення з півночі у бік Києва" поки що вважаю передчасними…

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