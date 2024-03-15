Клуб бункерних реконструкторів: чому російські імперці досі не впевнені, чий Крим

У Росії заговорили про "останній доказ" того, що Крим — російський. Політолог Петро Олещук бачить у цьому частину великої геополітичної гри та прояв величезної внутрішньої невпевненості режиму.

Досить з цікавою ініціативою виступили у російській Думі. Хочуть скасувати рішення про передачу Криму зі складу РРФСР до УРСР 1954 року.

Навіщо їм це знадобилося? Хто знає. Вони ж постійно кричать про "референдум" та "волевиялвення". То що, насправді цього недостатньо? І треба після "остаточного рішення" зробити ще "більш остаточне"? Остаточніше нікуди?

А що тоді робити з іншими територіями, які вони захопили і наче теж уже анексували? Їхнє "приєднання" не потребує такого "додаткового доведення"? Чи, може, зібралися скасовувати ще і Брестський мир 1918 року, за яким вони вперше визнали незалежність України? До речі, за цим миром Бєлгород теж був цілком навіть українським.

Загалом, ця банда імперських реконструкторів явно почуває себе не досить впевнено, бо якщо ти відчуваєш впевненість, то тобі не потрібні "додаткові історичні аргументи". Історичні аргументи — це завжди ні про що, бо на кожен подібний "аргумент" можна пред'явити контраргумент. Не меншої історичної ваги. Але клуб бункерних реконструкторів усе ніяк не може вгамуватися.

Про що це свідчить? Найімовірніше, все як в анекдоті. Вони уже починають торгуватися, дістаючи і викладаючи на стіл останні аргументи.

Все-таки, якщо протягом місяця з одними і тими самими аргументами ("треба негайно припиняти війну, віддавати землі агресору задля збереження життя, війна не принесе результату" і т.д.) виступають Римський Папа і "штатний опозиціонер" бункерного діда на прізвище Явлінський, то це не може бути випадковим.

Не випадковим є чергова згадка про ядерну зброю і "додаткові аргументи" приналежності Криму. Очевидно, що це — сигнал з боку імперії, якій, очевидно, дуже непросто, що вона не хоче віддавати захопленого, буде захищати його "усіма способами", тому краще їй все віддати, поготів, що у них і "історичні карти" є. І заради просування цього мобілізували АБСОЛЮТНО ВСІХ агентів впливу, які, не замовкаючи ні на мить, кричать про якісь "особливі права" і тому подібне.

Насправді, звісно, жодне "припинення вогню" їм не потрібне. Але їм важливо, щоб у можливість такого припинення вірили на Заході, і не починали досить серйозно ставитися до протидії "рашці". Їх треба переконувати, що агресорам досить "шматочка України", і вони його відгризуть — і досить! Не треба переозброюватися, не треба відновлювати військовий потенціал. "Завтра все завершиться. От і папа Франциск про це каже". Сподіваюсь, що ніхто не буде сприймати серйозно настільки брехливе джерело. Поготів, що саме джерело явно не демонструє впевненості, і лише підвищує ставки новим масштабом блефу та ядерного шантажу.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело