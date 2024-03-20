Збивають щонайменше 80%. Як українська ППО бореться зі збільшенням числа дронів РФ

У березні, за нинішньою динамікою, Росія задіє більше шахедів, ніж у попередні місяці. Але це, як слушно зазначає військовий оглядач Олександр Коваленко, веде і до великих втрат — відсоток поразки цих дронів залишається на рівні 80.

Застосування дронів-камікадзе Shahed-131/136.

Станом на 18 березня російські окупанти застосували 331 дрон-камікадзе Shahed-131/136, з яких було збито 269.

Нагадаю, що за лютий російські окупанти застосували по Україні 356 Shahed-131/136. Найчисленніший пуск за минулий місяць було здійснено в ніч на 11 лютого – 45 дронів-камікадзе.

Таким чином, очевидно, що березень стане більш інтенсивним щодо застосування Shahed-131/136, ніж лютий і січень 2024 року. Крім того, він буде більш інтенсивним, ніж травень 2023 року, коли було застосовано 406 Shahed-131/136.

З іншого боку, чи перевищать РОВ показник вересня 2023 – 504 та грудня – 625, складно сказати.

Також варто зазначити, що показник знищення Shahed-131/136 безпосередньо залежить від того регіону, де здійснюється перехоплення. РОВ намагаються обирати максимально складні маршрути польоту для перехоплення мобільними групами, а у великих містах, таких як Одеса, прикриваються кварталами із багатоповерховою забудовою.

З іншого боку, показник знищення дронів-камікадзе не знижується менше 80%, що досить високий показник настільки складних умов протидії настільки масовому засобу ураження. Також зазначається зростаюча роль РЕБ у питаннях перехоплення Shahed-131/136. Зокрема, вчора з 22 дронів-камікадзе щонайменше 4 були "посаджені" засобами РЕБ без детонації БЧ.

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