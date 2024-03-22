"Ланцет" занадто дорогий: чому український фронт так і не побачив тисяч БПЛА, які "не мають аналогів"

Російські дрони "Ланцети" так і не стали масовим засобом ураження на фронті. Військовий оглядач Олександр Коваленко називає очевидну причину — вони надто дорогі і виробляють їх не в такій кількості, щоб вони домінували в повітрі.

У середньому за добу РОВ запускають до 10 баражувальних боєприпасів (ББ) Ланцет.

Іншими словами, не потрібно бути Албертом Ейнштейном або Джоном Форбсом Нешем, щоб розрахувати, що середній показник на місяць застосування "Ланцетів" — це 250 ББ.

При цьому наші підрозділи адаптувалися до цієї загрози і 80% "Ланцетів" збиваються.

З одного боку, станом на березень 2024 року показник знищення ББ "Ланцет" зріс, комплекс заходів протидії збільшив ККД, а прогнози низки аналітиків, які "не мають аналогів у світі", про тисячу й мільйон тисяч "Ланцетів", цілком логічно, що не справдилися. Але є нюанс...

ББ "Ланцет" — це дорогий засіб ураження, порівняно з FPV-дроном, і виробництво його значно менше в добовій і місячній апроксимації, порівняно із застосуванням комерційних дронів. Лише кількісне співвідношення — 1 до 15.

Це підтверджує той факт, що FPV-дрони в ближньому радіусі стануть основним засобом ураження з повітря, а ось ББ "Ланцет" залишатимуться обмеженим засобом ураження в середній зоні.

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