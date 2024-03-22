Безглузда зброя Росії. Супербомби ФАБ-3000 можуть нести тільки Ту-22М3, але їх буде легко збивати

Росія погрожує засипати майже всю лінію фронту потужними бомбами ФАБ-3000. Але військовий кореспондент Богдан Мірошников звертає увагу на те, що нести їх зможуть лише стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, яким доведеться підібратися до зони дії української ППО.

Щодо серійного випуску ФАБ-3000 з УМПК (фугасна авіабомба з універсальним модулем планування та корекції — Ф.) окупантами.

Так, безсумівно, виглядає таке страшно, але ж деталі які?

Наразі є тільки один носій, здатний нести бомбу — це Ту-22М3. Щодо здатності Су-34 нести подібне є сумніви. Принаймні, наразі. Бо більше 2000 кг вони ще не носили на підвісах. Там явно потрібна модифікація, яка займає не один день. Ще одне — дальність польоту "трьохтисячного" буде меншою за ФАБ з УМПК 500/1000/1500. Відповідно, літакам потрібно буде підлітати ще ближче.

Тому, якщо вони прямо зараз хочуть залишитися без частини своєї стратавіації — вони можуть застосовувати Ту-22М3. Це буде збиватися.

А так, чекаємо на Ф-16/Гріпени/Міражі — це буде їх робота по знищенню носіїв цього лайна.

Буде ідеально, якщо ми отримаємо їх раніше до того, як модифікують Су-34.

Наразі, за 2+ роки війни ФАБ-3000 застосовувався тільки в Маріуполі в умовах повністю подавленої ППО.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело