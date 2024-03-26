"Циркон" може долетіти до Будапешта і Мілана: ворог еволюціонує, Захід спить

На жаль, ворог не спить, еволюціонує і вже навчився запускати ракети "Циркон" із сухопутних носіїв, визнає військовий оглядач Олександр Коваленко. І пропонує союзникам замислитися всерйоз про цю загрозу, яка одного разу може звалитися їм на голову.

На жаль — так. Це 3М22 "Циркон".

Тепер можна точно говорити про те, що у РОВ є можливість запускати ці ракети з сухопутних носіїв, про що раніше детально не повідомлялося.

Мобільна це пускова чи контейнерного-стаціонарного типу, інше питання. Але факт залишається фактом — така можливість в окупантів є.

І тут алаверди в город наших партнерів. Ворог розвивається, еволюціонує, а що ви? Україна на третій рік війни не має можливості захистити свої міста від усієї номенклатури російських ракет, хоча у вас є весь необхідний інструментарій ешелону.

Збитий "Циркон"

Мені просто цікаво, нашим партнерам хочеться більше, щоб Україна перемогла Росію і запанував мир, чи щоб Україна програла і завтра 3М22 "Циркон" прилітав по Варшаві, Будапешту, Мілану, Сан-Тропе?

Ворушіть батонами, круасано-їди та спагеті-мани. На бургер-менів розраховувати вже не варто, виживання просто тут і зараз — або Друга світова до західного узбережжя і черговий "День-Д".

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