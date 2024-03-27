Прориву за Авдіївкою не буде. Як складається ситуація на ключових ділянках фронту

Ворог зберіг свій наступальний потенціал, але вже не в такій мірі, як це було під час фінального ривку в Авдіївці, пише військовий кореспондент Богдан Мірошников. Надалі він прогнозує вʼязкі бої на вужчому фронті з точковими спробами проривів із боку окупантів.

Авдіївська операційна зона

Ворог продовжує атаки західніше від Орлівки й Тоненького, у районі Семенівки, у Первомайському та біля Невельського.

Окупанти мали успіх на таких ділянках:

200 м західніше за Орлівку (на західному березі р. Дурна);

100 м на південь від Невельського;

100 м у північній частині Первомайського;

200 м західніше від Тоненького в бік Уманського;

300 м південніше від Тоненького в бік Первомайського.

Наш авдіївський гарнізон зміг зберегти боєздатність і після перегрупування зайняв визначені рубежі оборони.

Ворог зберіг свій наступальний потенціал, але вже не в такій мірі, як це було під час фінального ривка в Авдіївці.

Надалі будуть вʼязкі бої на вужчому фронті з точковими спробами проривів із боку окупантів.

Далі вже природа зіграє на нашому боці. Бо західніше за рубіж Орлівка—Тоненьке — "зеленка", річки, ставки.

Тобто в майбутньому фронт там або стане, або ворог зніматиме з інших ділянок резерви, щоб просуватися далі, хоч і ослаблюючи інші напрямки.

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Окупанти намагаються активізуватися на Сіверському напрямку. Навіть "анонсували початок наступу".

Фактично вони не припиняли дій у напрямку Сіверська з листопада 2022 року.

Очевидно, що вони планують вийти на рубіж Виїмка—Переїзне, Верхньокамʼянське—Білогорівка з подальшим форсуванням Сіверського Донця й охопленням міста з трьох боків.

Це на папері. І це там вже понад 1,5 року.

Наразі їхнє основне угруповання зайняте в районі західного флангу Бахмута в напрямку на Часів Яр і на р. Жеребець східніше від Тернів і Ямполівки.

Тобто що їм потрібно для більшої активізації дій, особливо на північному фланзі Бахмута? Правильно, резерви. Які наразі вони можуть тільки зняти з інших ділянок.

Знімати з Купʼянського вже "не альо", адже вже познімали звідти достатньо, щоб захистити Тьоткіно.

Тому їм усе ж доведеться робити подальший вибір, де сконцентруватися.

Напрошується зняття резервів із Авдоса та Марʼїнки, але вони ще недостатньо там сходили до Кобзона під Красногорівкою та на р. Дурна.

Тому дивитимемося. Наші воїни в будь-якому випадку готові до будь-якого розвитку подій. Кожне пересування орків видно.

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