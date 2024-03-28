Не більше 6 "Цирконів" на місяць. Чому гіперзвукова ракета стала для РФ "діамантовою"

Гіперзвукова ракета "Циркон" коштує просто астрономічно дорого для Росії, стверджують експерти військового огляду Defense Express. А з цього випливає, що виробляти багато такої зброї супротивник не зможе.

Для РФ створення гіперзвукової ракети 3М22 "Циркон" було вкрай складною, коштовною та ресурсоємною задачею. Вона потребувала створення її головного елемента — прямотічного гіперзвукового двигуна, який дозволяє "Циркону" рухатись на маршевій ділянці зі швидкістю у 5,5 Маха. До цього треба додати вирішення таких технічних завдань, як перегрів корпусу, орієнтування та навігації у вкрай екстремальних вимогах гіперзвукового польоту.

Як там не було, але наразі це існуючій у металі зразок озброєння, в який було вкладено мільярдні кошти та десятиріччя наукових робіт, проведених десятками наукових установ. Вже інше діло, що у результаті "Циркон" не може виконати свою головну мету — прорив протиракетної оборони. А для його прийняття на озброєння Міноборони РФ та корпорація "Тактическое ракетное вооружение" провернули найбільшу аферу та фальсифікацією.

Враховуючи те, що за розробку, випробування та прийняття на озброєння "Циркона" всі отримали гроші, премії, нагороди та підвищення, а головне — замовлення, то у будь-якому випадку, як так зване Міноборони РФ, так і представники російського військово-промислового комплексу, зроблять вигляд, що нічого не відбулось та продовжать тиражувати казки про "анлалоговнєт".

Тому дійсно слід очікувати те, що РФ продовжить атаки "Цирконом". А тому слід розуміти ціну 3М22 "Циркон", так і потужності її виробництва.

Якщо порівнювати його з "гіперзвуковим" Х-47 "Кинджал", який є твердопаливною ракетою, що лише прискорюється до гіперзвукових швидкостей, то ракета з прямотічним гіперзвуковим двигуном буде коштувати у рази, якщо не на порядок більше. Бо технологічна різниця між цими двома виробами, як між реактивним снарядом до "Граду" та крилатою ракетою Tomahawk.

Для розуміння порядку цифр на розробку можливо звернутися до досвіду США з Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), ракети з аналогічним прямотічним гіперзвуковим двигуном. Наразі на створення лише готового виробу, без урахування паралельних базових наукових робіт, Пентагон виділив Raytheon 985 млн доларів у 2022 році та ще 407,6 млн доларів у січні 2024 року.

До цієї вартості також треба додати майбутні для США витрати на підготовку серійного виробництва. А якщо брати всі оціночні витрати за темою гіперзвукового озброєння, то Пентагон лише на один 2023 рік заклав на ці дослідження та роботи 4,7 млрд доларів.

Гiперзвукова ракета HACM - концепт

Тому один із методів оцінки вартості одиниці озброєння з урахуванням витрат на її розробку відносно "Циркона" продемонструє просто захмарні цифри. Водночас ціну за одиницю без цього параметру також можливо порівняти із вартістю експериментальних ракет з аналогічними прямотічними гіперзвуковими двигунами. Зокрема у профільних американських виданнях існують оцінки ціни випробувальної ракети X-51A Waverider у 11-20 млн доларів за одиницю, при загальній вартості програми у 200 млн доларів, яка складалась з чотирьох пусків.

Таким чином, загалом можливо доволі обережно припустити, що у теперішніх умовах для РФ вартість 3М22 "Циркон" доволі легко може складати з десяток мільйонів доларів. А якщо врахувати вартість розробки, розділену на кількість виготовлених, то можливо отримати зовсім астрономічні цифри.

Маємо зазначити, що деякі українські видання активно тиражують відірвані від реальності оцінки вартості російських ракет, наприклад, 13 млн доларів за крилату ракету Х-101. Водночас точні показники вартості та навіть шанси їх знайти унеможливлені, через повне засекречення у РФ будь-яких оборонних витрат ще у 2020 році.

Відносно ж кількості ракет 3М22 "Циркон", які може виробити ворог, то на допомогу у цьому можуть прийти дані від ГУР МОУ з оцінкою виробництва Х-47 "Кинджал" на рівні 6 одиниць станом на літо 2023 року. Але на початковому етапі їх виробництва у 2022 році за 10 місяців було виготовлено лише 20 таких ракет, тобто по 2 за місяць.

Враховуючи те, що 3М22 "Циркон" дорожча та ресурсоємніша за Х-47 "Кинджал", а також знаходиться на стадії початкового виробництва, можливо припустити, що темп виробництва цих ракет ще менший або еквівалентний та коливається від одного десятка до декількох десятків на рік.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело