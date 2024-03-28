Вкрадено в Америці: що являє собою Д-30СН — нова керована бомба РФ

РФ вперше застосувала на території України незвичну керовану бомбу – УМПБ Д-30СН. Вона стає частим засобом ураження в ближній та середній зоні від лінії бойового зіткнення, тож військовий оглядач Олександр Коваленко розуміє, що це таке…

У березні було верифіковано перше застосування російськими окупантами на території України незвичної керованої бомби – УМПБ Д-30СН. І зараз вона стає частим засобом ураження в ближній та середній зоні від лінії бойового зіткнення.

УМПБ Д-30СН – що ти таке

Універсальний міжвидовий плануючий боєприпас (УМПБ) діаметром 30 см та загальною масою 250 кг, яку часто плутають з масою бойової частини, – це проєкт дійсно універсального модуля планерування та корекції польоту (УМПК), до якого міг би кріпитися будь-який уражаючий елемент.

Відмінність проєкту УМПБ від нинішніх російських УМПК, застосовуваних на бомбах сімейства ФАБ та інших вільнопадаючих засобах ураження, полягала у тому, що він дійсно замислювався як універсальний, а не адаптований до кожного засобу ураження окремо.

Розробкою цього модуля зайнялися в Росії на рубежі 2010-х, але так і не довели проєкт до пуття. Зараз, мабуть, на хвилі успішного застосування УМПК було вирішено повернути до життя УМПБ.

Отже, УМПБ Д-30СН – це російська копія американської "розумної" бомби GBU-39/B SDB, яку і було взято російськими "кулібінними" за основу свого проєкту у 2010-х.

Проєкт симбіозу бомби та реактивного двигуна GBU-39/B SDB добре нам відомий під назвою GLSDB. По суті, це авіаційна бомба GBU-39, схрещена з розгінним блоком від реактивного снаряда M26. Вона може запускатися як із РСЗВ М142 HIMARS, так і з М270. Дальність польоту GLSDB становить 170 км.

Але в міру перебування російського проєкту в анабіозі (і при проєктах США, що розвиваються) УМПБ було доповнено концепцією Powered JDAM.

Powered JDAM – це проєкт із встановленням на вільнопадаючу бомбу, крім модуля планерування, ще й реактивної силової установки у вигляді ТРД, що надавало засобу ураження якості реактивної ракети. На УМПБ Д-30СН турбореактивний двигун – підвісний, і його наявність дозволяє засобу ураження як збільшити дальність польоту, так і підвищити ефективність прориву ППО у ближній та середній зоні.

В іншому набір комплектації УМПБ Д-30СН — досить стандартний для сучасних засобів ураження. Це, крім бойової частини, завадостійкий приймач супутникових сигналів "Комета", що у 2023 році почали широко застосовувати в дронах-камікадзе Shahed-131/136 у комплексі з блоками керування польотом B-101 і супутникової навігації Б-105.

Відповідно до можливостей УМПБ Д-30СН, його можуть застосовувати як авіаційні носії, так і РСЗВ, зокрема – "Смерч" і "Торнадо-С".

Точна дальність застосування невідома, але не виключено, що вона може становити від 50 до 70 км. Принаймні, ті випадки прильотів цього боєприпасу, які фіксувалися, були загалом за 30 км від лінії бойового зіткнення. З урахуванням буфера безпеки для пускової саме така дальність і може бути реальною.

Що примітно, деякі з цих боєприпасів, які застосовували з початку березня, не масово, але все ж таки не розірвалися після влучення. Це свідчить про низьку якість виробництва та, можливо, навіть відсутність технічного контролю дослідної продукції. Тобто її здають поспіхом, аврально.

Висновки

З огляду на все вищевикладене про УМПБ Д-30СН, можна сказати, що цей засіб зараз проходить випробування в реальних бойових умовах. Говорити про масове виробництво поки що не доводиться, а високий показник дефективності боєприпасу підтверджує прискорений, не налагоджений процес їхнього виробництва.

Проте з урахуванням характеристик і електронної компоненти, що застосовується, цей засіб ураження може стати в перспективі досить ефективним реактивним високоточним боєприпасом на середніх дистанціях.

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