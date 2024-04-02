Снаряди, танки, Patriot: що США мають відправити Україні насамперед

Цього тижня Конгрес США може розблокувати військову допомогу Україні. Виходячи з цього, військовий аналітик Девід Екс у колонці для The Telegraph вказує три види американської зброї, яку слід було б відправити на війну в першу чергу

Через шість місяців після блокування пропозиції президента США Джо Байдена витратити ще 61 мільярд доларів на допомогу Україні, спікер Палати представників Майк Джонсон, який єдиний може призначити голосування в законодавчому органі, що вузько контролюється республіканцями, схоже, змінив свою протидію військовим зусиллям України.

Палата представників США перебуває у відпустці до першого тижня квітня. Але щойно вона відновить свою роботу, Джонсон проведе голосування з питання нової допомоги Україні, за словами деяких його колег у Конгресі.

Маючи десятки мільярдів доларів нового фінансування, Міністерство оборони США могло б відправити в Україну багато зброї — причому найближчим часом. Деяка може бути отримана прямо з наявних запасів США, а нове фінансування можна спрямувати на придбання нових озброєнь для поповнення цих запасів. Інша може бути отримана внаслідок нових комерційних контрактів, укладених за посередництва Пентагону.

Очевидно, які мають бути пріоритети.

Насамперед Україні потрібні артилерійські снаряди. Протягом перших 18 місяців широкомасштабної війни Росії з Україною Сполучені Штати були основним постачальником артилерійських боєприпасів для українських батарей. Загалом американці направили близько двох мільйонів снарядів. Половина прийшла прямо з американських складів. Іншу половину Америка спокійно купила у Південної Кореї.

Ці снаряди, а також додаткові боєприпаси з інших джерел дозволяли українським гарматам працювати зі швидкістю приблизно 10 000 пострілів на день протягом більшої частини перших півтора років війни. Цього було достатньо, щоб протистояти російським батареям, коли вони спалили більшу частину своїх боєприпасів у перші кілька тижнів війни.

Блокада фінансування республіканцями і подальше скорочення поставок боєприпасів США до кінця минулого року, скоротили на дві третини щоденну норму снарядів для українців. У деякі з найпохмуріших днів війни в лютому, коли пара російських польових армій наблизилася до Авдіївки, російські гармати випускали в п'ять разів більше снарядів, ніж українські, і руйнували українську оборону, не побоюючись вогню у відповідь.

Армія США будує новий завод з виробництва снарядів у Техасі на додачу до наявного в Пенсільванії. Незабаром армія зможе виробляти близько 70 000 снарядів на місяць, що в шість разів більше, ніж у 2022 році.

Немає жодних причин, через які більша частина снарядів не може бути відправлена в Україну, якщо є кошти для оплати кожного снаряда по 5000 доларів. У поєднанні зі снарядами з Європейського Союзу, а також окремою чеською ініціативою, термінові поставки снарядів зі США можуть вперше в широкомасштабній війні дати Україні стійку артилерійську перевагу.

Регулярні поставки 155-міліметрових снарядів можуть перевернути хід війни Фото: Rheinmetall

Щойно снаряди будуть доставлені, американці зможуть задовольнити другу за величиною потребу України: батареї ППО Patriot і ракети для цих батарей. Американський Patriot — найкраща система ППО України. Її ракети дальністю 90 миль можуть надійно збивати всі російські ракети, крім найшвидших, а також бити російські військові літаки, як мух.

Коли минулого місяця українські ВПС збили 13 російських винищувачів-бомбардувальників за 13 днів, мабуть, більшу частину стрільби вела саме мобільна батарея Patriot.

Але в України є всього три таких батареї з приблизно трьома десятками пускових установок — і пара цих пускових установок була втрачена в ракетній засідці на початку березня. Батареї розкидані тонко. Зазвичай одна захищає Київ. Інша — Одесу, стратегічний порт України на Чорному морі. Третя батарея, судячи з усього, подорожує лінією фронту, щоб атакувати російські літаки.

В ідеалі Україна розмістила б батарею Patriot вартістю 1 мільярд доларів у кожному з півдюжини найбільших міст, а також виділила б по одній на східний і південний фронти. І ці батареї повинні мати можливість стріляти з максимальною швидкістю, а це означає, що їм потрібен постійний запас ракет, кожна з яких коштує близько 3 мільйонів доларів.

Подвоєння або потроєння українських сил Patriot могло б допомогти українцям повернути собі контроль над повітрям біля лінії фронту, а також повернути назад тривожну тенденцію до більш масштабних і кривавих російських ракетних ударів по українських містах.

Поповнивши українську артилерію і засоби ППО, США мають врятувати одну з найкращих бригад української армії. 47-та механізована бригада є основним оператором бронетехніки американського виробництва, зокрема танків М-1 "Абрамс" і бойових машин М-2 "Бредлі".

69-тонні М-1 і 42-тонні М-2 є одними з найкращих бронемашин у світі, а 47-та бригада вміє використовувати їх з користю. Контратакуючи російські штурмові групи на захід від Авдіївки, М-1 і М-2 загальмували зимовий наступ Росії — і мінімізували територіальні втрати України, тоді як її артилерійські запаси вичерпалися.

Але американці поставили всього 31 М-1 і близько 200 М-2, перш ніж республіканці припинили допомогу. Чотири М-1 і понад 30 М-2 було знищено, багато пошкоджено. У 47-й бригаді закінчуються машини.

Армія США має на зберіганні тисячі старих М-1 і М-2. Перед війною в Україні їм знадобиться капітальний ремонт, але мільярда доларів має вистачити на оплату робіт, а також на прискорену доставку.

Щойно спікер Палати представників Джонсон підкориться переважній підтримці американців вільної України і, нарешті, винесе питання допомоги на голосування, Пентагон зможе спрямувати сотні танків і бойових машин в українську армію.

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