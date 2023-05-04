База ВПС і Міжнародний суд: стала відома програма візиту Зеленського в Нідерланди

У голови держави, за словами прессекретаря Сергія Никифорова, також заплановані переговори з керівництвом країни й аудієнція в короля Віллема Олександра.

У четвер, 4 травня, президент Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом у Нідерланди, під час якого лідер України проведе низку офіційних зустрічей, а також виступить із невеликим зверненням у Гаазі. Про це повідомляє прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Почалася програма офіційного візиту Президента України в Нідерланди. У Гаазі Володимир Зеленський уже провів зустріч із президентом сенату Яном Брауном і головою палати представників Вірою Бергкамп", — пише Никифоров.

За словами прессекретаря, президент України готує звернення до нідерландського товариства та представників міжнародних судових інститутів, розташованих у Гаазі, а також у програмі візиту запланована особиста зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте й зустріч у тристоронньому форматі з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

Нікіфоров зазначив, що цього ж дня на Зеленського чекає аудієнція в короля Віллема Олександра та візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів.

Нагадаємо, 3 травня Володимир Зеленський несподівано прибув із офіційним візитом у Гельсінкі, щоб обговорити з фінською владою питання безпеки на тлі агресії з боку Російської Федерації.

Також голова аграрної партії Каролін ван дер Плас повідомила, що проігнорує виступ президента України в парламенті. За її словами, 4 травня голландці вшановують пам'ять загиблих під час Другої світової війни, а візит Володимира Зеленського — не головна подія.