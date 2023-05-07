Байден спонсорує тероризм: у МЗС РФ відреагували на слова Буданова про "вбивства росіян"

Начальник ГУР МОУ не вважає ліквідацію пропагандистів актом терору, адже саме Росія напала на Україну. За словами спікера міністерства Марії Захарової, Кирило Буданов цією заявою завдав прямого удару по Білому дому.

Спікер Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звернула увагу на коментар начальника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирила Буданова про " вбивство росіян до повної перемоги України ". США нібито "спонсорують тероризм", написала вона у Telegram 7 травня.

"Це прямий удар по Білому дому. Київський режим заявив про те, що адміністрація Байдена спонсорує тероризм", — коротко зазначила вона.

Журналісти порталу Yahoo News 6 травня запитали голову ГУР МО про вбивство дочки ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна.

"Не продовжуйте цю тему. Я лише скажу, що ми вбивали росіян і вбиватимемо росіян у будь-якій точці земної кулі до повної перемоги України", — відповів Буданов.

Ліквідація пропагандистів, як сказав начальник ГУР, це не тероризм, оскільки війська РФ вторглись в Україну, а військова розвідка лише працює над звільненням усіх територій.

Нагадаємо, що 6 травня в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль Audi Q7, в якому їхав російський пропагандист і письменник Захар Прилєпін. Він кілька років воював за бойовиків "ДНР".

Письменник 7 травня розповів докладніше про те, що сталося. Автомобіль він вів самостійно, а вибухівку нібито заклали під колесо, біля якого сидів його водій та охоронець Олександр Шубін.

Фокус раніше писав про запуск 2 безпілотників по Кремлю. Слідком Росії назвав атаку терористичним актом, за яким нібито стоїть "київський режим".