"До того часу ми переможемо": Зеленський не сумнівається у підтримці США після виборів президента

Конгрес США, як заявив глава держави, повністю підтримує Україну, тож підстав для переживань немає. Окремо Зеленський закликав союзників посилити тиск на РФ.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що підтримка Сполучених Штатів Америки продовжиться навіть у тому випадку, якщо Джо Байдена не буде переобрано на новий термін. Про це він розповів у новому інтерв'ю виданню ВВС 11 травня.

За його словами, у нього немає побоювань того, що підтримка США зійде нанівець у разі, якщо Джо Байден не буде переобраний на посаду президента в 2024 році.

Україна, як зазначив Володимир Зеленський, має двопартійну підтримку в Конгресі США, тому підстав для переживання бути не повинно.

"Хто знає, де ми будемо. Я вірю, що до того часу ми переможемо", — йдеться у повідомленні.

Через майже 15 місяців війни немає реальних умов для переговорів, оскільки обидві сторони переконані у своїй перемозі. Президент України також має мирний план, в якому він закликає повернути всю захоплену територію України, стягнути репарації від Кремля, а також створити спецтрибунал для судового розслідування військових злочинів. У Москві не стали цей план навіть розглядати.

Щодо міжнародних санкцій, які регулярно вводяться проти РФ, вони мають свій сенс. Президент України зазначає, що санкції впливають на оборонну промисловість противника та запаси ракет помітно виснажуються.

"У них все ще багато на складах, але... ми вже бачимо, що у деяких районах вони скоротили кiлькiсть обстрілiв на день", — продовжив Володимир Зеленський.

Деякі з обмежень Кремлю все ж таки вдається оминати, тому глава держави знову закликав союзників зосередитися на тих, хто в цьому допомагає РФ.

Нагадаємо, 9 травня Володимир Зеленський закликав трибунал довести всі помилки агресора. За його словами, Європа об'єдналася проти нової агресії, яка загрожує безпеці всього світу. Російські політики зовсім не очікували цього.