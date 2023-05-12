Після війни в Україні з"являться дві волонтерські політичні партії і одна ветеранська, — експерт

На думку директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, партія учасників бойових дій може бути реінкарнацією "Народного фронту". А у волонтерів буде дві основи — напіволігархічна і від Офісу президента.

Українське суспільство матиме запит на нові політичні сили одразу після закінчення війни. Адже старі партії навряд чи зможуть в повному обсязі зберегти свого виборця, а нових політичних проєктів ми поки не знаємо. Про це в коментарі Фокусу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Вже зараз можна прогнозувати появу нових політичних проєктів — це як мінімум ветеранський проєкт, така собі реінкарнація "Народного фронту". Та читається два волонтерських проєкти – один, так званий, напіволігархічний, інший – від Офісу президента. Саме за ветеранами і волонтерами підуть виборці, вони воювали, визволяли, допомагали", — говорить Небоженко.

Він впевнений, що проєкт "Слуга народу" себе не виправдав — після війни буде складно з ним працювати. Але просто так його поховати теж не вийде, адже це дискредитує президента, який був його символом. Тому Зеленський слід очікувати, що буде ставити на нові політичні партії, а "Слугу народу" спробують розколоти. Саме такі імітації любить український виборець.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, народні депутати придбали люксові автомобілі на понад $1,3 млн. Більшість з них є членами парламентської фракції "Слуга народу", які встигли переоформити транспортні засоби на родичів.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Цинічний і розкручений. Які шанси матиме політична партія Олексія Арестовича".