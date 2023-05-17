В Угорщині можуть розблокувати транш на €500 млн Україні: названа умова, — The Guardian

За словами голови МЗС Петера Сійярто, на тлі санкцій щодо OTP банку, "загроз" підірвати нафтопровід "Дружба" та закриття угорських шкіл на Закарпатті буде складно знайти компроміс.

Угорщина заблокує наступний транш військової підтримки України з боку Європейського Союзу та будь-який новий пакет санкцій проти Росії, якщо Київ не виключить угорський банк OTP зі списку спонсорів війни. Про це в середу, 17 травня, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє The Guardian.

На своїй Facebook-сторінці Сійярто також написав, що досягти компромісу у цьому питанні буде дуже складно.

"У ці дні в Брюсселі проходять жорсткі дебати, про санкції, європейські рамки світу, нові економічні та фінансові жертви на підтримку України. Все це в тіні переліку OTP, закриття угорських шкіл у Закарпатській області та загрози президента України вибухом нафтопроводу "Дружба". цієї ситуації буде особливо складно досягти компромісу", — написав Сійярто.

Угорщина заблокувала транш на €500 млн для України

17 травня стало відомо, що в Угорщині не схвалили надання траншу на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру (EPF). На думку офіційного представника угорського уряду, кошти EPF потрібно спрямувати не на озброєння для Києва, а на просування інтересів Євросоюзу в "інших сферах".

"Угорщина не погоджується з тим, що Євросоюз поряд з іншими наявними інструментами використовує Європейський фонд миру виключно щодо України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатні кошти на просування інтересів ЄС в інших сферах", — заявили в Будапешті.

Раніше, 15 травня, італійське видання ANSA повідомило, посилаючись на свої джерела, що Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу у розмірі 500 млн євро, який Євросоюз хотів відправити на озброєння для України.