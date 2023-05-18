Пряме зіткнення: у Путіна відповіли на заклики взяти Україну до НАТО

За словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, слід враховувати не гіпотетичну загрозу, а пряму. Окремо він розповів, до чого приведе приєднання Києва до Альянсу.

Заступник голови Ради безпеки РФ та колишній президент Дмитро Медведєв висловився з приводу заклику Генрі Кіссінджера зробити Україну частиною НАТО. Представник Кремля виступив проти такого рішення та назвав кілька "причин". Про це він написав у своєму Telegram-каналі 18 травня.

За його словами, колишній держсекретар і радник президента США з нацбезпеки зовсім не правий і Україна, як він вважає, не має стати частиною НАТО.

"Йому, звичайно, через 10 днів 100 років, і він ще з Брежнєвим зустрічався. Однак тут він зовсім неправий. Він назвав головною загрозою людству конфлікт США та Китаю. Я завжди вважав, що для правильної оцінки ситуації важливий облік не гіпотетичної, а прямої і явної загрози", — йдеться у повідомленні.

Далі Дмитро Медведєв уявив, що Київ досяг свого і став членом Альянсу і розповів, до чого це нібито приведе в майбутньому.

Насамперед заступник голови Ради безпеки РФ переконаний, що Альянс уже веде гібридну війну проти Кремля, а Україна навіть після повноцінного членства в НАТО не відмовиться від спроб повернути свої законні території.

Росії, як пише Дмитро Медведєв, доведеться жорстко реагувати на це всілякими засобами і тому буде застосовано п'яту статтю Вашингтонського договору. Тобто пряме зіткнення РФ та НАТО.

"Тонкі міркування про запобігання екзистенційним загрозам не працюють у ході кривавих конфліктів. Це має бути ясно навіть тим, хто підійшов до вікового ювілею", — підсумував Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, 18 травня Генрі Кіссінджер розкритикував риторику Європи про членство України в НАТО. Він вважає, що російський президент Володимир Путін зробив величезну помилку, коли вирішив розпочати війну проти України. Крім того, частина провини, на його думку, також лежить на країнах Заходу, які не запобігли цьому.