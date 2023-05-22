"Справа дуже проста": президент Бразилії заявив, що Зеленський не з'явився до нього на зустріч

За словами бразильського лідера Лула да Сілва, він був засмучений, оскільки хотів обговорити врегулювання воєнного конфлікту між Росією та Україною.

У неділю, 21 травня, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що не зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у Хіросімі, оскільки український лідер нібито не з'явився на двосторонню зустріч. Про це повідомляє Globo, цитуючи заяву бразильського лідера.

"Справа дуже проста, тут, у цій залі, була двостороння зустріч з Україною. Ми чекали та отримали інформацію про те, що вони затримуються. Тим часом я прийняв президента В'єтнаму. Коли президент В'єтнаму поїхав, Україна не з'явилася. У нього безперечно була інша. зустріч, і він не міг прийти сюди. Так і сталося", — сказав Лула.

Бразильський лідер додав, що обидва президенти чули виступи один одного щодо "конфлікту" між Україною та Росією, пише видання.

"Я уважно слухав виступ Зеленського на зустрічі. Він, звичайно, уважно слухав мою промову на зустрічі. І я дотримуюсь тієї ж позиції, що й раніше", – продовжив Лула.

На запитання журналіста про заяву Зеленського про те, що Лула "розчарований" двосторонньою зустріччю, що не відбулася, бразильський лідер відповів:

"Я не був розчарований, я був засмучений, тому що хотів би зустрітися з ним і обговорити це питання, тому я призначив йому зустріч тут, у готелі. Ось і все. Зеленський повнолітній, він знає, що робить".

Президент Бразилії також заявив, що ані Москва, ані Київ не хочуть обговорювати мир. За його словами, він готовий вирушити до України та Росії, щоб зустрітися з лідерами обох держав для вирішення збройного конфлікту. Але через те, що він почув від радника з міжнародних справ Президії, колишнього міністра закордонних справ Селсо Аморіма, це все ще неможливо.

"Ці двоє не хочуть. Я вам говорю, що Селсо Аморім поїхав туди, поїхав до Росії, потім поїхав до України. Він сказав, що поки вони не хочуть говорити про мир. Якщо в одного є пропозиція — це капітуляція іншого", — сказав Лула.

Нагадаємо, 11 травня ексміністр закордонних справ, спецпосланник президента Бразилії Селсу Аморім зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Візит відбувся на тлі заяв глави бразильської держави, який закликає США та Європу припинити постачання Києву озброєння.

10 травня президент Бразилії Лула да Сілва на зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив про своє бажання допомогти Україні та Росії знайти компромісне рішення на переговорах, пов'язаних із закінченням війни. Він також висловив сподівання, що сторони зможуть знайти "золоту середину" і досягти миру.