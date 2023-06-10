"Не бачимо консенсусу": у НАТО вважають, що вступ України до Альянсу необхідно відкласти

Заступник генсека блоку Мірча Джоане зазначив, що це не означає, що на саміті у Вільнюсі не буде ухвалено певних рішень, у тому числі щодо підвищення Комісії НАТО – Україна до рівня Ради НАТО – Україна.

Члени Північноатлантичного альянсу не досягли консенсусу щодо членства України. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю румунському агентству dcnews.ro, слова якого цитують росЗМІ.

"Наразі ми не бачимо консенсусу всередині НАТО", — сказав Джоане.

На його думку, президент України Володимир Зеленський розуміє, що під час конфлікту, тема приєднання України до НАТО "має бути відкладена".

Однак, за словами Джоане, це не означає, що на саміті Альянсу, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня, не буде ухвалено певних рішень, у тому числі щодо підвищення Комісії НАТО — Україна до рівня Ради НАТО — Україна.

Високопосадовець НАТО зазначив, що зараз Україна ближче до Альянсу та західних демократій, ніж будь-коли.

Також Джоане додав, що на саміті у Вільнюсі лідери країн-учасниць блоку схвалять найважливішу за останні півстоліття зміну військової стратегії та планування.

Нагадаємо, 10 червня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що після підписання декларації про підтримку Канадою вступу України до НАТО кількість держав, які офіційно підтримали приєднання України до Альянсу, сягнуло 20.

9 червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна приєднається до НАТО лише після перемоги у війні з Росією. До цього Україна отримає весь спектр західної зброї.