Утвориться отруйна хмара з аміаку: науковець розповів про наслідки вибуху на заводі "Кримський титан" в Армянську

За словами експертів, на заводі в окупованому Криму працює лише один цех, який виготовляє азотні добрива з використанням аміаку. Якщо одну з ємностей висадять у повітря, буде небезпека забруднення.

У випадку вибуху або іншої провокації на заводі "Кримський титан" в окупованому Криму може утворитися хмара з аміаку. Проте науковці попереджають, що вона досить швидко розчиниться у повітрі, тож загроза буде мінімальною. Про це в коментарі Фокусу сказав професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, експерт Кримськотатарського ресурсного центру Євген Хлобистов.

Він зазначає, на "Кримському титані" зараз працює тільки один цех, який виробляє азотні добрива з використанням аміаку.

"Якщо уявити, що одна з ємностей, у яких зберігається аміак, буде підірвана, то найбільш вірогідно виникне небезпека забруднення в межах одного майданчику. Далі аміак підніматиметься догори, тому що він легший повітря", — пояснює він. Але одразу попереджує: довготривалої небезпеки ця хмарка не становитиме, адже аміак буде дуже швидко перемішуватися з повітрям, концентрація щохвилини знижуватиметься. На відстані одного кілометра людям вже нічого не загрожує.

"Таким чином, скоріш за все, люди, які проживають в Армянську та Красноперекопську можуть лише на декілька хвилин відчувати запах аміаку в повітрі. Це буде незручно. У цей момент важливо закрити всі вікна, не виходити на вулицю і пити більше води", — говорить Євген Хлобистов.

Він зазначає, особливої небезпеки для здоров'я місцевого населення не буде.

"Але працівники заводу, які будуть безпосередньо знаходитись біля місця вибуху і біля тієї точки, де станеться витік аміаку, можуть значно постраждати", — пояснює еколог.

Раніше партизани руху "Атеш" попереджали також про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод, що знаходиться біля міста Армянськ.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Хімічна хмара над ЄС. Російські військові готуються підірвати завод "Кримський титан"