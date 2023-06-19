Небезпечніші за аміак:експерт розповів про кислотні накопичувачі на заводі "Кримський титан"

Якщо на заводі в окупованому Армянську "Кримський титан" станеться вибух, можуть бути зачеплені кислотні накопичувачі, що формувалися впродовж тривалого часу. Відходи, які зібрані у них, надто шкідливі.

Про це коментарі Фокусу сказав професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, експерт Кримськотатарського ресурсного центру Євген Хлобистов.

Відповідаючи на запитання про наслідки вибуху він згадує аварію 2018 року, коли в ніч з 23 на 24 серпня стався витік токсичних речовин. Того дня люди помітили металевих деталях жовтий наліт, схожий на іржу. Крім того, листя на деревах пожовкло та почало опадати. Понад чотири тисячі місцевих жителів, зокрема, дітей було евакуйовані.

"Тоді внаслідок вибуху у повітрі утворився небезпечний рівень аерозолів сульфатної кислоти, який спровокували корозію металевих предметів та появу сухого листя", — говорить він.

При вдиханні люди могли відчувати кислий присмак та важкість дихання.

Причина аварії на думку вченого — нестача технічної води, яка доставлялася до того по Північнокримському каналу.

"Були порушення правила безпеки і правила реалізації технологічних процесів, можливо, при спробі запустити виробництво, — пояснює він. — Якщо підірвати цей ставок з концентрацією небезпечних відходів, виникне небезпечна ситуація".

Еколог говорить, що вибух на "Кримському титані" матиме небезпечні наслідки для екосистеми навколо. Першочергово для озера Сиваш. Що стосується інших держав, Туреччини або Румунії, про які наразі згадують, то, ймовірно, їм нічого не загрожує. Якщо така токсична хмарка й долетить до них, то наскільки розчиниться у повітрі, що ніхто нічого не відчує.

Наразі відомо, в ГУР МОУ заявили, що через вчинений росіянами теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північнокримському каналі процеси виробництва на заводі значно порушені, тож може бути аварійна ситуація — штучна техногенна катастрофу, яку важко передбачити за наслідками.

Нагадаємо раніше голова Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Прокудін повідомляв, що росіяни погрожують мінуванням заводу "Кримський Титан".

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Хімічна хмара над ЄС. Російські військові готуються підірвати завод "Кримський титан"