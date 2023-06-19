Лише Київ може визначати прийнятні умови миру в Україні, — Столтенберг

Генсек НАТО вважає, що заморожування українського конфлікту чи ухвалення угоди на умовах Росії не принесе світу Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що прийнятні умови для досягнення миру в Україні може визначати лише Київ. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але для того, щоб мир міг бути довгостроковим, він має бути справедливим", — сказав лідер альянсу.

Столтенберг наголосив, що тільки Україна може визначати прийнятні для цього умови.

За словами генсека НАТО, заморожування українського конфлікту чи ухвалення умов Росії не принесе миру Україні.

Також Столтенберг заявив, що для вступу до альянсу Київ має "самоствердитися як сильна держава". Досягненню цієї мети сприятиме пакет заходів, які планується вжити на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Майбутнє України — в НАТО, але зараз пріоритетом для України є самоствердження як суверенної і незалежної держави — інакше немає можливості обговорювати членство", — заявив газеті Welt am Sonntag глава НАТО Єнс Столтенберг. Він додав: "Ми повинні забезпечити, щоб коли ця війна закінчиться, існували надійні механізми безпеки України, щоб Росія не могла переозброїтися і знову напасти, а цикл російської агресії розірвався".

17 червня повідомлялося, що Столтенберг може залишитися главою НАТО. Нинішній генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг, ймовірно, отримає пропозицію залишитися на своїй посаді ще на один рік.

Раніше, 16 червня, Фокус писав про те, що Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі, який відбудеться вже у липні.