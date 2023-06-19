Жодних компромісів: Єрмак хоче залучити Індію та Бразилію до мирного плану Зеленського

За словами глави Офісу президента, неможливо говорити про мирні переговори з Кремлем без повного виведення військ із України. Київ намагається знайти однодумців у країнах Латинської Америки, зокрема серед медійних особистостей.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що намагається залучити до мирного плану Володимира Зеленського Бразилію та Індію. Про це він заявив у своєму новому інтерв'ю The Wall Street Journal 18 червня.

За його словами, мирний план українського президента передбачає повне виведення російських військ з усієї української території і без цього неможливо говорити про будь-які мирні переговори з агресором.

"Україна ніколи не піде на компроміси з Росією щодо територіальної цілісності нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Також Андрій Єрмак зазначив, що Україні не потрібні посередники у мирних переговорах з Російською Федерацією, адже глава Кремля Володимир Путін не демонструє відмови від своїх цілей та робить невдалі спроби домінувати над Україною.

До мирної формули Володимира Зеленського глава ОП хоче залучити такі країни, як Бразилія та Індія. Наразі ведуться переговори щодо їхньої участі у мирному саміті.

Для швидкого відкриття Латинської Америки, продовжує Андрій Єрмак, потрібно більше, ніж дипломатичні тонкощі та перетасовування офіційних паперів. У соціальних мережах він знайшов колумбійського артиста із псевдонімом Малума. Вiн має 63 мільйони пiдписникiв у Instagram і їх можна було б використати для просування українського меседжа, залишилося тільки з ним зв'язатися.

"Я не знаю цього співака, це не моя музика. Але він нам потрібен", — підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 17 червня повідомлялося, що РФ хоче захопити Україну, щоб після цього розпочати війну з НАТО. За словами глави Офісу президента, люди, які вважають пряме зіткнення Росії з НАТО неможливим, помиляються. Щоб цього не допустити, Україна має стати членом Альянсу.