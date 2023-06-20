Зеленський призначив заступника голови МЗС Мельника послом у Бразилії

Раніше Андрій Мельник був послом України в Німеччині, а у 2022 році його призначили заступником міністра закордонних справ. Кандидатуру дипломата як посла вже схвалив бразильський уряд.

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Мельника послом України в Бразилії. Відповідний указ президента був оприлюднений на сайті Офісу Президента 20 червня.

"Призначити Мельника Андрія Ярославовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Федеративній Республіці Бразилія", — йдеться в указі.

Раніше, 11 травня, на урядовому сайті Бразилії була опублікована заява про схвалення його кандидатури.

"Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє, що надав агреман пану Андрію Мельнику на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Бразилії", — було зазначено у повідомленні.

Згідно з даними Міністерства закордонних справ України, Мельник у 2014-2022 роках обіймав посаду посла в Німеччині та у листопаді 2022 року був призначений заступником голови МЗС.

"Відповідає за розвиток відносин з державами Північної та Південної Америки, а також Карибського басейну, питання міжнародного права і державного протоколу, а також за взаємодію із закордонним українством", — вказано у довідці міністерства.

Нагадаємо, 20 червня голова Мінвідновлення Олександр Кубраков проінформував, що міністерство планує презентувати 45 проєктів з міжнародними структурами, а також план уніфікації процедур, цифровізації процесів та більшого залучення приватного бізнесу до відновлення України.

Раніше, 19 червня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію щодо звільнення голови МКІП Олександра Ткаченка. За його словами, підстав для усунення посадовця немає.