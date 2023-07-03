Польща не зможе отримати ядерне озброєння США в найближчі кілька років, — експерт

Політичний експерт Максим Джигун вважає, що для Польщі фактор Білорусі є дуже серйозним. Варшава хоче більше підтримки від США, якщо зараз це не ядерна зброя, то хоча б комплекси Patriot.

Для Польщі факт розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї та підрозділів ПВК "Вагнер" стане серйозним фактором та викликом безпеці. Саме через заклики до розміщення американського ядерного озброєння офіційна Варшава намагається посилити свій безпековий компонент.

Про це в коментарі Фокусу розповів політичний експерт Максим Джигун.

"Після прийняття рішення про розміщення в Білорусі своєї тактичної ядерної зброї, Путін таким чином показав Заходу свою силу. Для нього це рішення символічне, адже крім України, в прямій загрозі опинилися Польща і країни Балтії. Хоча зрозуміло, що ядерна зброя не має кордонів, все ж таки таке розгортання підвищує загрозу. Для Польщі фактор Білорусі є серйозним, рахуйте розміщення ядерної зброї та перехід ПВК "Вагнер". Саме цим можна пояснити дещо емоційні заяви польських політиків. Варшава хоче більше підтримки від свого союзника США, якщо зараз це не ядерна зброя, то хоча б комплекси Patriot", — сказав Фокусу Джигун.

Разом з тим, експерт не впевнений, що президент США Джо Байден погодиться на такий крок. В першу чергу це викличе критику у країн, що не є союзниками та партнерами США. По-друге, американський лідер зараз більше звертає увагу на внутрішні проблеми США, що продиктовано прийдешніми виборами президента країни.

"Наразі для Байдена питання розміщення в Польщі ядерного озброєння не є пріоритетним. Зараз він входить в період виборчої кампанії, тому більше зосереджений на внутрішніх питаннях США – безробіттю, відтермінуванню державного боргу, стані економіки. Для президента США зараз нагальне питання мінімізувати свої ризики, а не пояснювати виборцям причини рішення про розміщення ядерної зброї в інших країнах. Крім того, таке рішення викличе спротив у країн глобального Півдня, Латинської Америки, тобто всіх тих, хто не є союзником США", — пояснює Джигун.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Бомба проти бомби. Чи наважиться Байден розмістити ядерне озброєння в Польщі".