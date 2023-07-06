"Не треба боятися": лише від Байдена залежить, чи буде Україна в НАТО, — Зеленський (відео)

Очільник держави згоден з тим, що Україні було б складно вижити без підтримки США, а війна перетворилася б на заморожений конфлікт. Водночас Зеленський підкреслив, що запрошення в НАТО — технічна річ, важлива для мотивації бійців.

Більшість країн НАТО підтримують членство України в альянсі. Сумніви мають лише ті, хто спирається на рішення президента США Джо Байдена. Про це в інтерв’ю CNN заявив український лідер Володимир Зеленський.

Президент визнав, що Україні "складно вижити" без допомоги США. За його словами, без підтримки американців війна з РФ перетвориться на заморожений конфлікт. Водночас Зеленський зазначив, що військова допомога важлива для деокупації територій, раніше захоплених ЗС РФ.

"Деокупація кожного наступного міста — це послаблення Путіна, і цього не треба боятися", — підкреслив він.

Зеленський переконаний, що Вашингтон нині вирішує, чи буде Україна запрошена в НАТО. На його думку, від позиції Байдена залежать рішення інших держав.

"Більшість країн НАТО підтримують запрошення Україну в НАТО. Ті, хто сумнівається, дивляться тільки на президента Байдена. І президент Байден знає, що саме від нього це залежить, і це буде його рішення", — сказав президент.

Український лідер розповів, що має хороші взаємини з американським колегою. Він впевнений, що сьогодні Байден вирішує, чи буде Україна частиною альянсу. Зеленський пояснив важливість цього сигналу його впливом на захисників та країну-агресорку.

"Він (Байден, — ред.) підтримує наше майбутнє в НАТО, але зараз ми говоримо про дуже-дуже важливу мотивацію наших солдатів. Запрошення — технічна річ. Просто формулювання — запрошення України в НАТО. Це дуже важливо. Це підштовхне Росію, підштовхне наших солдатів до швидшої деокупації через мобілізацію людей", — зазначив президент.

З його слів, Україні важливо відчути, що вона дійсно стане "одним з союзників". Водночас Зеленський запевнив, що у Києві розуміють неможливість вступу у НАТО до завершення війни.

"Але цей сигнал дуже важливий і залежить від рішення Байдена", — заявив він.

Інтерв'ю Володимира Зеленського (про вступ до НАТО — з 17:54)

Нагадаємо, 5 липня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО на найближчому саміті. Розвідник виразив розчарування рішенням партнерів та пояснив, що бачив чернетки виступів.

6 липня президент Володимир Зеленський прибув з візитом у Болгарію. Однією з тем для переговорів, з його слів, буде запланований на 11-12 липня саміт НАТО. Також український лідер хоче обговорити з іноземцями євроатлантичну інтеграцію держави.