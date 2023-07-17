"На фронті шоковані": Арахамія виступив з "останнім попередженням" через гучні закупівлі

Очільник фракції "Слуга народу" нагадав про закупівлю барабанів для київського укриття та підкреслив, що подібні новини дестабілізують суспільство. З його слів, парламент вже розглядає варіант обмеження посадовців у розпорядженні грошима.

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія звернувся до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та інших осіб, відповідальних за процедури закупівель в Україні. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 17 липня.

Парламентар зазначив, що в українському суспільстві "назріває дуже серйозне невдоволення" діями посадовців. Йдеться про пріоритети чиновників у питанні державних закупівель.

"Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє. Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо із фронту — наші захисники просто шоковані цими новинами", — заявив Арахамія.

Голова фракції розповів, що у парламенті обговорюється обмеження розпорядження коштами. Водночас нардепів, за його словами, зупиняє очікувана реакція посадовців на подібні зміни.

"Коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі", — припустив Арахамія.

Парламентар назвав свій пост "останнім попередженням" та пообіцяв введення згаданих обмежень в разі, якщо ситуація не зміниться.

"Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану. Думайте", — написав він.

Нагадаємо, 14 червня депутат Київської міськради Леонід Ємець повідомив, що Дніпровська районна держадміністрація закупила для укриття 300 шкіряних барабанів на понад 890 тисяч гривень. У тендері зазначено, що музичні інструменти мають "психологічно розряджати дітей під час повітряних тривог".

Також Управління освіти Дніпровської районної держадміністрації закупило для укриттів 26 рацій Kenwood на понад мільйон гривень. Депутат Леонід Ємець заявив, що таких немає навіть у спецпідрозділів.