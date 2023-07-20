Ухвалили, але без кіно: комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про англійську мову

Члени гуманітарного комітету одноголосно підтримали президентський законопроєкт. Проте з документа вилучать усі скандальні норми, що стосувались показу кіно.

Гуманітарний комітет Верховної Ради розглянув законопроєкт президента України Володимира Зеленського. Результатами розгляду поділився у соцмережах 20 липня народний депутат України Володимир В'ятрович.

Нардеп повідомив, що комітет одноголосно ухвалив рішення про підтримку законопроєкту 9432 про англійську мову, але з вилученням з нього усіх норм про кіно та телебачення.

З законопроєкту вилучать норми, що стосувались:

вимоги демонструвати англомовні фільми у кінотеатрах мовою оригіналу;

змін до закону про кінематографію;

змін до закону про державну мову в частині кіно;

змін до закону про медіа, а саме про зниження квоти україномовних програм.

"Дякую колегам за мудре державницьке рішення, яке дозволить розглядати законопроєкт без вибухонебезпечних антиукраїнських норм", — підкреслив В'ятрович.

Пост депутата Володимира В'ятровича від 20 липня Фото: Скріншот

Нагадаємо, скандальний законопроєкт, поданий Володимиром Зеленським, спрямований на встановлення англійської як міжнародної мови спілкування в Україні. Голова Мінцифри Михайло Федоров заявляв, що кожен українець зможе підвищити свій рівень володіння іноземною мовою безоплатно. Після внесення змін усі українські чиновники будуть зобов’язані знати англійську. Також планувалося, що англомовні фільми та телепрограми транслюватимуть мовою оригіналу.

Однак кінодистриб'ютор Богдан Батрух припускав, що новий закон скоріше підштовхне глядачів дивитись фільми на піратських ресурсах з російським дубляжем, ніж вчити англійську. Його колега Денис Софронов також зазначав, що важливо заохочувати до перегляду фільмів в оригіналі, але не забороняти український дубляж.