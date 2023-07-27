Поки що у першому читанні: Рада підтримала відновлення е-декларування для чиновників (фото)
Згідно з текстом законопроєкту №9534, електронне декларування нібито відновлюється, але громадськість все ж не бачитиме усієї інформації про статки та родини чиновників.
Народні депутати підтримали законопроєкт №9534, який мав би відновити електронне декларування чиновників, скасоване у березні 2022 року. Про деталі голосування розповів народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.
Зі слів народного обранця, парламентарі прийняли законопроєкт у першому читанні. "За" — 299 голосів, "проти" та "утримались" — жодного, не голосувала 21 особа. Хто саме не голосував поки що не відомо.
Законопроєкт №9534 "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" було внесено на розгляд депутатів 26 липня 2023 року. Текст документа готували 42 нардепи, зокрема, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, та голова Комітету з питань антикорупційної політики та представниця цієї ж партії Анастасія Радіна, свідчить картка на сайті ВРУ.
У документі, як випливає з його назви, вносяться певні зміни щодо декларування деяких категорій службовців. Зокрема, військові, які в інтересах держбезпеки, перебувають на окупованих територіях або на території РФ, подаватимуть свої декларації через 90 днів після скасування воєнного стану.
Основні новації, які стосуються відновлення е-декларування:
- електронне декларування держчиновників відновлюється;
- декларації мають бути подані і за поточний рік, і за минулі роки;
- відновлюються спецперевірки декларацій (також були скасовані через війну);
- електронні декларації будуть публікуватись на відкритих ресурсах.
Втім, щодо публікації є певні застереження. Ідеться про те, що приховають наступну інформацію:
- адреса декларованого майна та місця проживання фігуранта;
- номери банківських рахунків;
- Ідентифікаційний код та номер паспорта;
- імена найближчих родичів;
- дати народження.
Як випливає з документа, який підтримали нардепи, тепер громадськості дещо складніше буде відшукати чоловіків-дружин держчиновників і дізнатись, де розтаванні маєтки та квартири, які їм належать.
Зазначимо, НАЗК повідомляло, що вимога про відновлення е-декларування входила у перелік вимог Меморандуму МФВ, з якими погодилась Україна. При цьому у Меморандумі вказано, що електронне декларування та повноваження НАЗК щодо їхніх перевірок мало бути відновлене до кінця липня 2023 року.
Нагадуємо, Давид Арахамія днями провів опитування у мережі: цікавився думкою громадян щодо того, чи забороняти виїзд за кордон родинам службовців.
Між тим днями президент України Володимир Зеленський заявив, що нардепи, судді та військкоми відтепер будуть в полі зору контролюючих органів: правоохоронці вивчатимуть, чи законно вони виїздили за кордон та придбали коштовне майно.