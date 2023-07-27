Через Арістова й Тищенка: нардеп Кривошеєв заявив про відхід зі "Слуги народу" (відео)

За словами парламентарія, він не згоден із кадровою політикою партії й "відчуває" сором за витівки своїх колег.

Народний депутат Ігор Кривошеєв офіційно оголосив про свій вихід із партії "Слуга народу". Цю інформацію він 27 липня опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі Facebook.

Як стверджує Кривошеєв, він подав дві офіційні заяви: одну про вихід із політичної ради партії адресував голові політради "Слуга народу" Давиду Арахамії, а іншу — про вихід із самої партії — голові політсили Олені Шуляк.

Причиною його рішення стала кадрова політика партії.

"Усім відомо про скандали з нардепами Арістовим і Тищенком... Їх покарано, і начебто питання вичерпано — але треба визнати, що це кадрова проблема партії, і вона системна. Вони обидва — це результат кадрової політики партії", — заявив парламентарій у своєму відеозверненні.

Кривошеєв також зазначив, що "відчуває сором" за те, що раніше мовчав про цю проблему. Він висловив свою незгоду з ініціативами Данила Гетманцева, але визнав його право просувати свої ідеї, маючи партійний мандат. Така суперечність змусила його ухвалити рішення про відхід зі "Слуги народу".

Реакція однопартійців на вихід Кривошеєва зі "Слуги народу"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія опублікував свій коментар під відеозверненням Кривошеєва.

"Я вважаю треба таке ж відео про вихід із фракції, треба бути сміливим до кінця", — написав нардеп Арахамія.

Вихід із партії також прокоментувала нардеп Мар'яна Безлуга: "Перебіжчики-разумківщина".

Що відомо про Ігоря Кривошеєва

Ігоря Кривошеєва обрали до Верховної Ради 2019 року від партії "Слуга народу".

Він також очолював "Команду Зеленського" в Закарпатській області під час президентських виборів 2019 року і був довіреною особою Володимира Зеленського в ТВО №68 (Закарпатська область).

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що Генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату України Юрію Арістову за фактом внесення в офіційний документ завідомо неправдивих відомостей. За версією слідства, у червні 2023 року нардеп збирався вирушити на відпочинок на Мальдіви разом із сім'єю, знаючи про наявні обмеження та заборони на виїзд за кордон.

Раніше, 26 липня стало відомо, що нардеп Олександр Дубінський відпочиває з дівчиною в Барселоні.