Трагедія в Оленівці: названо першого відповідального за масове вбивство військовополонених

Колишній міліціонер з Горлівки Сергій Євсюков, який очолював колонію в Оленівці, отримав підозру за організацію масового вбивства військовополонених.

Сьогодні, 28 липня 2023 року, Служба безпеки України повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії. До організації масового вбивства військовополонених у Волноваській колонії №120, відомій як Оленівська, у ніч проти 29 липня може бути причетний начальник колонії — Сергій Євсюков. Про це в коментарі Фокусу сказала правозахисниця Марія Климик.

"Ми протягом 2022 року вивчали ситуацію в Оленівці: кого з українських військових там утримували та у яких умовах, хто керував установою. Для цього документували свідчення та реконструювали події. Тож нам відомо, що начальником колонії до 29 липня 2022 року був саме Сергій Євсюков, колишній міліціонер з Горлівки, який тривалий час жив на окупованій території, а потім погодився очолити колонію. Звісно насправді він там нічого не вирішував, всім керували росіяни, але у ніч вибуху саме Євсюков та його заступники, а також кілька охоронців, були тими людьми, які свідомо не дозволили надавати медичну допомогу пораненим, що змогли вижити під час вибуху у бараці. Свідки говорять, що у перші години після вибуху він, перебуваючи поряд, просто пив каву та сміявся, саме він не допускав медиків до поранених. На наступний день після вибуху його звільнили, колонію очолив один з його заступників", — говорить розслідувачка правозахисної організації "Медійна ініціатива за права людини" Марія Климик.

Вона зазначає, що на території Оленівської колонії весь час перебування там військовополонених були присутні представники Головного розвідувального управління РФ, Федеральної служби безпеки РФ, Федеральної служби виконання покарань Росії. Часто ті пересувалися у масках та приховували справжні імена. Проте колишні військовополонені чули позивні деяких із них, а декого бачили в обличчя.

Ексочільник Оленівської колонії Сергій Євсюков

Натомість дружина військовополоненого, пораненого в Оленівці, Анна Лобова переконана, що Росія сигналізувала про те, що вона готує теракт.

"Ще на початку червня 2022 року. Зокрема 5 червня на пропагандистських телеграм-каналах було заявлено, що Україна отримає HIMARS. І вони запропонували три версії, для чого. Одна з них — обстріл військовополонених в Оленівці, — зауважує вона. — Наприкінці червня росіяни записують відео, звісно, примусове з Владиславом Дутчаком, який нібито просить нашу сторону не обстрілювати Оленівську колонію. 28 липня вони випустили відео з Дмитром Козацьким з позивним "Орест", який нібито давав покази проти Арестовича. Після відбувся обстріл. А російська сторона показала нібито уламки HIMARS, а також заявила, що азовці почали давати викривальні покази, саме тому їх вбила українська сторона. Можливо, якби ми звернули увагу на ці сигнали, трагедії вдалось би уникнути — якби говорили про це публічно, можливо, це мало би вплив на росіян".

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Рік після Оленівки: хто в Кремлі відповідальний за вбивство полонених".