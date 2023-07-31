"Нам не по дорозі": нардепа Холодова виключили з партії "Слуга народу" (скріншот)

На думку голови партії Олени Шуляк такі дії свідчать про те, що "дехто використав можливість потрапити під ім’ям Президента до влади, а потім зухвало знехтував інтересами людей".

Народного депутата Андрія Холодова виключення з партії "Слуга народу" та вже підписане відповідне розпорядження. Про це голова партії Олена Шуляк повідомила у Facebook.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. Своєю чергою, як голова партії Слуга Народу підписала розпорядження про виключення його з партії", — сказано у повідомленні.

Вона підтримала слова Володимира Зеленського про те, що "якщо хтось хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине".

За словами Шуляк люди, які не в змозі захищати інтереси держави та її громадян не повинні просто чекати на покарання.

"Вони повинні самостійно складати повноваження вже зараз. Тому закликаю всіх, хто нівелює цінності країни, залишити мандати і звільнити місця для тих, хто хоче і буде працювати", — підсумувала вона.

Що відомо про скандал із Холодовим?

Журналісти програми "Схеми" 28 липня повідомили, що Андрій Холодов у січні 2023 року виїхав з України й відтоді не повертався. Імовірно, він може жити у своєму маєтку на Кіпрі або у Відні, де його дружина будує бізнес у б'юті-індустрії.

За інформацією ЗМІ, востаннє Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Уранці того дня він на автомобілі Mercedes GLS 450 перетнув кордон через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. До цього нардеп виїжджав за кордон 17 грудня, а потім повернувся 11 січня і пробув в Україні 10 днів.

Журналісти повідомляють, що у нардепа на Кіпрі є маєток, де він може проживати разом із сім'єю. Крім того, за інформацією ЗМІ, дружина Холодова наприкінці грудня 2022 року придбала частку в салоні краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні. Журналісти зазначають, що дружина нардепа є кумою Оксани Марченко — дружини співзасновника забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя", кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука. У Відні вона також володіє салоном весільних і вечірніх суконь на вулиці Вальфішгассе в центрі міста.

Нагадаємо, що 31 липня спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що народний депутат від "Слуги народу" України Андрій Холодов написав заяву про те, щоб скласти мандат.