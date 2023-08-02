Тепер офіційно: суд Києва заарештував Вадима Рабіновича, — ДБР (відео)

За інформацією силовиків, колишній нардеп розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропаганду.

1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою, повідомляє пресслужба ДБР.

У чому звинувачують Вадима Рабіновича

За інформацією ДБР, Вадим Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України", — йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

В ДБР вважають, що його пропагандистська діяльність забезпечувала Росії ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, а також допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей.

3 листопада 2022 року Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Вадима Рабіновича.

26 липня колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 26 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому народному депутату Вадиму Рабіновичу, який переховується за кордоном. Повідомлення здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль.