Замість Арістова: у Верховній Раді з'явиться новий депутат від "Слуги народу"

42-річна Наталія Локтіонова займе місце Юрія Арістова після скандальної історії з відпочинком політика на Мальдівах.

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народною депутаткою від політичної партії "Слуга народу" замість Юрія Арістова, який склав повноваження. Про це повідомили у пресслужбі секретаріату.

"ЦВК розглянула зазначену постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" за № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", — зазначили у пресслужбі секретаріату.

Як повідомляли журналісти Еspreso, 42-річна Наталія Локтіонова, ймовірно, є сестрою особистої помічниці президента Зеленського Марії Левченко. У 2019 році вона брала участь у парламентських виборах до Верховної Ради за списком "Слуги народу" під №146. До виборів Локтіонова була менеджером із маркетингу. Працювала в HR-агенції Ancor Personnel Ukraine, у Першій лізинговій компанії (продаж автомобілів).

Нагадаємо, колишній народний депутат "Слуги народу", ексзаступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Арістов потрапив у великий скандал після закордонного відрядження під час війни. У липні політика помітили на Мальдівах в одному з елітних комплексів Waldorf Astoria Maldives, де він проводив час із сім'єю. Ціни на проживання там варіюються від 100-323 тисяч грн за ніч на віллі. Пізніше з'ясувалося, що Арістов оформив триденне відрядження до Литви, завдяки чому на законних підставах виїхав за кордон, а потім вирушив на курорт.

25 липня керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вирішив терміново домогтися призупинення членства Юрія Арістова. Того самого дня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Арістов подав до Верховної Ради заяву про складання депутатських повноважень.

27 липня Генеральний прокурор України повідомив про підозру колишньому народному депутату України Юрію Арістову за фактом внесення в офіційний документ неправдивих відомостей.

Фокус писав 26 липня, що нардеп Олександр Дубінський відпочиває з дівчиною в Барселоні. Сам політик стверджував, що отримав дозвіл на виїзд з України для супроводу хворого батька в іноземну онкологічну клініку.