"Даємо останній шанс": Арахамія пригрозив нардепам виключенням із фракції "Слуга народу"

За словами парламентарія, є питання, щодо яких депутати можуть голосувати на свій розсуд, а є питання міжнародних зобов'язань, де не може бути різних думок.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про наявність кількох кандидатів на виключення з парламентського об'єднання, у разі якщо вони не підтримають важливих законопроєктів та ігноруватимуть засідання Верховної Ради. Про це нардеп розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому в четвер, 3 серпня.

"Є кілька кандидатів на виключення, ми приділяємо їм увагу, надаємо останній шанс, демонструємо результати важливих голосувань", — заявив Арахамія.

За його словами, є питання, які залишають на розсуд депутатів. Наприклад, питання релігії або Стамбульської конвенції. Але при цьому є питання, у яких не може бути різних думок.

"Коли йдеться про міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу можливості для плюралізму думок, такі рішення мають бути виконані, як обіцяно", — підкреслив Арахамія.

Зазначимо, що імена таких кандидатів не названо. Парламентарій підтвердив, що якщо вищезгадані депутати не підтримають ключові закони або не будуть присутні на засіданнях ВРУ, то їх виключать із фракції.

Додатково голова фракції зазначив, що за весь період існування з фракції були виключені або пішли за власним бажанням 17 осіб.

"Частина з них пішла не через скандали, а тому, що не змогла взяти на себе політичну відповідальність за виконання передвиборчих обіцянок. Це становить близько 6,75% від початкового складу фракції", — пояснив Арахамія.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо, що Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраним нардепом від партії "Слуга народу" замість Юрія Арістова, який склав повноваження.

Нагадаємо, колишній народний депутат "Слуги народу" та ексзаступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Арістов потрапив у великий скандал після закордонного відрядження під час війни.

25 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Арістов подав до парламенту заяву про складання депутатських повноважень.