Холодов втратить мандат: його може замінити адвокат фірми, яка працювала з "Кварталом 95", — ЗМІ

Проєкт постанови про припинення повноважень нардепа вже направили до комітету, а його прийняття має відбутися до 11 серпня. У Раді його може замінити адвокат Микола Тарарін.

7 серпня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Холодова, обраного по списку партії "Слуга народу". Про це йдеться у тексті постанови, опублікованій на сайті парламенту.

"Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна Рада України постановляє припинити достроково повноваження народного депутата України Холодова Андрія Івановича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", — йдеться в документі.

Проєкт постанови Фото: прес-служба Верховної Ради

Хто замінить Холодова у Верховній Раді?

На місце Холодова у Верховній Раді може зайти адвокат Микола Тарарін, який є наступним у списку "Слуги народу" на виборах до парламенту у 2019 році.

Відповідно до даних Центральної виборчої комісії, Тарарін Микола Олександрович народився 24 квітня 1979 року, у 2019 році працював адвокатом в ТОВ ЮФ "Гелон". Має вищу освіту. На сайті ГО "Рух ЧЕСНО" стверджується, що він закінчив юридичний факультет Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

У 2015 році Тарарін отримав посвідчення від Ради адвокатів Київської області.

Микола Тарарін Фото: Слуга народу

На момент балотування у 2019 році Тарарін працював у юридичній фірмі "Гелон", яка, за даними "Руху ЧЕСНО", представляла й інтереси студії "Квартал 95".

Згідно з даними YouControl, Тарарін також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон". Власником обох був Сергій Іонушас — нардеп від "Слуги народу", повідомляв "Рух ЧЕСНО".

До слова, 1 серпня народний депутат Андрій Холодов, який пів року не був в Україні, заявив, що вирів скласти свій мандат через хворобу дружини та дитини.

Раніше, 31 липня, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Холодов написав заяву про те, щоб скласти мандат народного депутата.

Нагадаємо, що 28 липня журналісти програми "Схеми" повідомили, що Андрій Холодов у січні 2023 року виїхав з України й відтоді не повертався. Імовірно, він може жити у своєму маєтку на Кіпрі або у Відні, де його дружина будує бізнес у б'юті-індустрії. За інформацією ЗМІ, востаннє Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Уранці того дня він на автомобілі Mercedes GLS 450 перетнув кордон через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. До цього нардеп виїжджав за кордон 17 грудня, а потім повернувся 11 січня і пробув в Україні 10 днів.