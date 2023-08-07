Росію запросять у фіналі: Який варіант миру для України привезли з Саудівської Аравії

У Саудівській Аравії відбулась зустріч 42 політичних радників країн Європи, Північної та Південної Америки, Африки та Азії. Всі говорили про майбутній мир в Україні та нову архітектуру безпеки. Фокус з допомогою джерел в Офісі президента України дізнавався наскільки ця зустріч допомогла наблизити мир та зупинити агресію РФ.

5-6 серпня у Джидді у Саудівській Аравії відбулися дводенні переговори щодо української формули миру. Участь у ньому взяли високопоставлені чиновники й дипломати з усього світу — наживо та онлайн, зокрема, Індії, Бразилії, Єгипту, Мексики, Індонезії. Китай також відправив свою делегацію. Росію не запросили.

Головна мета зустрічі — знайти як найширшу підтримку української формули миру та розподілити між країнами-учасниками її пункти. Щодо кожного з них формується окрема спільнота країн, які працюватимуть над його їх реалізацією. Назви країн наразі не розголошуються, але відомо, що на кожен з пунктів вже є по кілька зацікавлених.

Нагадаємо, ще у жовтні 2022 року на саміті G20 президент Володимир Зеленський представив формулу миру з десяти пунктів. Серед них: відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал для винних в агресії та гарантії безпеки для України. Україна сподівається, що ці переговори дозволять до кінця 2023 року провести мирний саміт за участю світових лідерів, у рамках якого будуть підписані загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

В Офісі президента України називають поїздку дуже конструктивною. Говорять, що "зустріч у Саудівській Аравії — це репетиція світу, у якому немає печерної агресії".

Формула миру Володимира Зеленського передбачає виведення російських військ з території України Фото: lanacion.com.ar

Джерела Фокуса говорять, що саміт відбувся як дві окремі панелі: перша — загальна за участю всіх учасників, тривалістю приблизно в п'ять годин, друга — індивідуальні перемовини. "Усі хто був та хотів, з усіма зустрілися", — так говорять про останні.

Щодо змістовної частини, то наразі не розглядається жодна інша формула миру чи мирний план крім українського, адже агресія відбувається на території Україні, і кому як не їй вирішувати свою долю. Ніхто з учасників не сумнівається в необхідності відновлення Україною суверенітету та територіальної цілісності — більшість країн погоджуються, що важливий вихід України на кордони 1991 року. Участь Росії у перемовинах наразі не передбачена. Її планують долучити на завершальному етапі, коли вже має відбутися підписання фінального документа про закінчення війни. Але на той момент не відомо, як зміниться сама Росія, і яким буде її керівництво.

Взагалі Україна хоче бачити два фінальні саміти.

Перший — установчий, який має прийняти за основу мирний план України. Йому перебуватимуть окремі перемовини по кожному пункту з залученням окремих держав.

Другий — фінальний з фіксацією десяти пунктів на рівні глав держав-гарантів безпеки.

Проте всі ці результати саміту лише з неофіційних джерел. Єдиного стейтмента після дводенних зустрічей підготовлено та оголошено не було.

Російський вкид чи тотальна зрада

Наразі всі розуміють, що певних результатів не варто було очікувати від зустрічі, мовляв, це був форум, під час якого всі мали можливість висловлювати вільно власні думки, без застереження щодо їх фіксації. Недарма ж напередодні зустрічі у Саудівській Аравії у Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів".

Водночас деякі іноземні журналісти зазначають, що закритість продиктована бажанням знайти компроміс з РФ, аби не бути відчуженими від Москви, яка намагається впливати і на країни глобального півдня, і на інших міжнародних партнерів. Зокрема, й напередодні саміту.

Переговори в Копенгагені стали базою для початку обговорень мирних інінціатив в Саудівській Аравії Фото: Getty Images

Проте в міжнародні медіа все-таки потрапила інформація від їх джерел. Один з європейських чиновників у коментарі агентству Reuters заявив, що переговори у Джидді були позитивними. Вдалося досягти згоди, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якого мирного врегулювання. Натомість видання Wall Street Journal написало, що на переговорах у Джидді Україна нібито погодилася на початок мирних переговорів до виведення російських військ з усієї території країни. В Офісі президента останній меседж повністю спростовують.

"Думаю, Україна не акцентувала увагу на своїй формулі миру для того, аби можна було обговорити це питання з більшим переліком учасників. Там навіть йшлось, що Україна не вимагала від усіх учасників підтвердити її. Нагадаю формула миру Володимира Зеленського передбачала і виведення військ з території України. А те, що Україна погодилась на переговори без виведення військ — рознесли вчора всі російські джерела. Тому там все це не так просто, ми перебуваємо в стані інформаційної війни. Адже навіть такого формулювання там не було", — говорить Фокусу політолог Петро Олещук.

Дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара водночас розмірковує: "Це було б вибухом в Україні, якби наші представники погодились на щось подібне. Наприклад, про повернення на межі 24 лютого, а не кордонів 1991 року, тобто всієї території. І сам президент України раніше наголошував, що це не може бути замороженим конфліктом".

Фінальна зустріч може відбутися наприкінці 2023 року

Наразі експерти зауважують, що це була лише одна з кількох проміжних зустрічей. Але, безперечно, позитивна.

"Ми бачимо у порівнянні з попередньою на рівні радників, помітний прогрес. 42 учасники, замість 15-ти, а також присутність країн Африки, країн Азії і Латинської Америки, — зазначає Олещук. — Тобто географія розширюється за рахунок країн глобального півдня, які донедавна активної участі у врегулюванні ситуації досягнення миру не брали. І звичайно великий позитив — участь Китаю. Китай має власні пропозиції, які сприймаються по-різному. Але той факт, що Китай включився в обговорення української формули миру, як на мене, достатньо позитивний індикатор. Це саміт треба розглядати в контексті того, що робота ведеться, узгодження позицій ведеться".

При цьому аналітик зазначає, що зустріч на рівні політичних радників — більшою мірою робоча, аніж представницька: "Припускаю, що формат радників обрали тому, що питанням України зараз дуже тісно займається саме радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. І той постійно перебуває на контакті з Андрієм Єрмаком, який представляв Україну в Джидді. Це один з етапів погодження рішень, які будуть узгоджуватись за участі всіх учасників".

При цьому експерти не заперечують, що за зачиненими дверима умовні Бразилія чи Китай могли підіймати все що завгодно — говорити і про залучення у певному форматі Росії. А Саудівська Аравія пропонувати свій мирний план. Але найважливіше, що було заявлене всіма учасниками зустрічі, зокрема, і Китаю, що базовим принципом є територіальна цілісність України.

Олександр Хара також звертає увагу, що найважливіше те, що Україні за відсутності Росії вдалося зібрати країни глобального півдня, які традиційно перебували між Заходом та Росією, а інколи були відверто проросійськими.

В ході переговорів кожен наслідував свій інтерес

Щодо участі країн у саміті, то кожна з них, а особливо, ключові гравці, переслідували свої цілі, а присутність деяких забезпечувалась саме запрошенням країни-організаторки, яка має відповідний позитивний імідж та значення для таких країн як Китай, Індія, Бразилія. Основним же ініціатором виступали США. Відомо, що Салліван напередодні відвідав Саудівську Аравію.

Зокрема, Хара зазначає, що важливо, що на зустрічі був представник Китаю, який робив вигляд, що він за мир та за дотримання міжнародного права. "Це не означає, що Китай кардинально змінить свою позицію, але дуже важливо, що він там був", — коментує експерт.

Насправді Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні. І про це пише The Financial Times.

Щодо Бразилії, представник якої був присутній в онлайн-форматі, й сказав, що Росію слід було б залучити у певному форматі, то їй важливо бути у коли впливових держав. Але її пропозиція була б логічною, якби з Росією можна було б говорити, але наразі вона готова лише вбивати та руйнувати.

Можливо, під час засідання Генасамблеї ООН, за української ініціативи, відбудеться саміт миру Фото: Пресслужба ООН

Представник Індії був, аби передусім забезпечити успіх майбутньої зустрічі у форматі "Великої двадцятки", він не міг відмовити Саудівській Аравії, яка є важливим партнером.

"В арабських медіа ця ініціатива подається як важливий зовнішньополітичний крок, — резюмує Олександр Хара. — У Саудівської Аравії є довготривала мета — стати важливою фігурою на міжнародній арені. І короткострокова — налагодити відносини з США, вийти з міжнародної блокади за допомогою Вашингтоне. А також спробувати сприяти миру у регіоні — Україна постачає у країни продукти харчування та є взагалі цікавою країною для співробітництва".

Україна ж просунулось до своєї глобальної мети: скликати саміт миру. Ще не відомо, коли саме і де він може відбутися. Можливо, під час засідання Генасамблеї ООН, або зустрічі "групи двадцяти".