"Гроші в бюджет поверну": нардеп Торохтій висловився про можливе виключення зі "Слуги народу"

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія закликав депутата скласти мандат. Богдан Торохтій пообіцяв повернути компенсацію за оренду житла в бюджет України і далі допомагати країні та ЗСУ.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Торохтій 8 серпня прокоментував журналістам імовірне виключення з політсили і заявив, що поверне до бюджету гроші, отримані як компенсацію за оренду житла, повідомляє"Страна".

"Позиція фракції. Вони мають на це право", — сказав Богдан Торохтій.

На запитання видання, чи складе він добровільно мандат, як його закликав голова фракції Давид Арахамія, Торохтій відповів так: "Потрібно все обміркувати".

Однак парламентарій заявив, що поверне гроші в бюджет, про які згадував Арахамія.

"Гроші до бюджету поверну і, як завжди, буду і далі допомагати нашій державі та ЗСУ", — сказав Торохтій.

Що передувало скандалу

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія ініціює виключення із фракції народного депутата Богдана Торохтія. Він також закликав депутата скласти мандат. Про це 8 серпня Арахамія написав у Telegram.

"Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати якось реабілітуватися. Як варіант — продати що-небудь з елітного автопарку своєї сім'ї та передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча б дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше не буде так чинити. Але нічого з цього зроблено не було. Ба більше, ми дізналися, що поки сім'я Богдана Торохтія купувала елітне майно, він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла", — написав Арахамія.

Тому, за словами голови фракції, Торохтій має повернути отримані гроші до бюджету і скласти депутатський мандат.

Нагадаємо, 3 серпня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про наявність кількох кандидатів на виключення з парламентського об'єднання, якщо вони не підтримають важливих законопроєктів та ігноруватимуть засідання Верховної Ради.

Окрім цього, 2 серпня стало відомо, що Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраним нардепом від партії "Слуга народу" замість Юрія Арістова, який склав повноваження.