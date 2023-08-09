"Професор з окопів": Угорщина погодила призначення посла України, — ЗМІ (фото, відео)

Федір Шандор є українцем угорського походження із Закарпаття, який у лютому минулого року вирушив добровольцем на фронт, продовжуючи при цьому читати лекції своїм студентам.

Президент Угорщини Каталін Новак підписала угоду про призначення послом України в Будапешті Федора Шандора. Про це пише угорське видання Atv.hu 8 серпня з посиланням на своє джерело.

Повідомляється, що про можливе призначення українським послом в Угорщині Федора Шандора, який є солдатом-добровольцем і викладачем Ужгородського національного університету, стало відомо ще в березні.

За даними журналістів, мандатний лист Федора Шандора вже надіслано до МЗС Угорщини. На момент написання публікації офіційних заяв МЗС України з цього приводу не надходило.

Федір Шандор Фото: Facebook

Як зазначає "Радіо Свобода", Федір Шандор є українцем угорського походження із Закарпаття. Він став відомий як "професор з окопів" після того, як у мережу потрапив знімок, на якому він читає лекцію студентам, перебуваючи в зоні бойових дій.

Федір Шандор пішов захищати Україну добровольцем у лютому 2022 року. За його словами, він "хотів дати ляпаса ворогові".

Історія Федора Шандора

У 2023 році Федір Шандор став лауреатом конкурсу "Людина року" в Угорщині. Конкурс щорічно проводить журнал "Голос Угорщини", а переможців визначають читачі видання.

"Через таких людей, як Федір Шандор, ми дізнаємося про події на фронті, про те, як вони там живуть. Важливість цього надзвичайна, оскільки в угорських мас-медіа панують наративи "ватників", — зазначив редактор видання Ішик Шандор.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 1 серпня, уряд Угорщини співпрацював з РФ для перевезення одинадцяти полонених українських бійців. Джерела медіа розповіли, що головною метою таємної операції була публічна дискредитація України.

Раніше, 21 липня, ми повідомляли, що Угорщина не підтримала спробу Європейського союзу створити довгостроковий фонд у розмірі до 20 мільярдів євро для підтримки армії України.