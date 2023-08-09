В майбутньому варто чекати нових конфліктних ситуацій з Польщею, — експерт

На парламентських виборах в Польщі різні політичні табори будуть спекулювати питанням України та її підтримки.

Найближчим часом можна прогнозувати багато заяв від польських політиків проти України, на які потрібно реагувати виважено на такому ж рівні. Головне не потрібно намагатися впливати на хід виборчої кампанії. Про це в коментарі Фокусу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко

"Буде багато заяв від польських політиків в залежності від їхньої конʼюнктури, тому на них потрібно бути готовим реагувати, в першу чергу виважено – на такому ж рівні. Чого не потрібно робити – так це намагатися втручатися в хід виборчої кампанії, в жодному разі не показувати свою підтримку будь-якому кандидату. Для нас це важливо, як і в США, щоб не псувати стосунки з різними політичними силами", — говорить Фесенко.

За словами експерта, жодного конфлікту між дипломатіями України і Польщі на початку серпня не було, це радше напруга, спровокована емоційними заявами політиків різного рівня.

"Головним протиріччям зараз є українське зерно, я б сказав більше, що ця проблема надовго – вона ще буде зʼявлятися і заважати в процесі інтеграції України в ЄС. На фоні цього можна вже зараз прогнозувати серйозні протиріччя з низкою європейських країн, через захист ринків та інтересів власних фермерів. З цим потрібно миритися і бути до цього готовим", — говорить Фокусу Фесенко.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Битися чи миритися. Чому погіршуються відносини з Польщею та як цьому запобігти".