Замість Андрія Холодова: ЦВК визнала Миколу Тараріна обраним нардепом від "Слуги народу"

Микола Тарарін працював юристом і у 2019 році балотувався по списках "Слуги народу", однак тоді партія не набрала достатньої кількості голосів, щоб він отримав мандат.

Центральна виборча комісія України 15 серпня визнала Миколу Тараріна обраним народним депутатом України. Відповідна інформація опублікована на сайті ЦВК.

"До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Андрія Холодова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", — йдеться у повідомленні пресслужби Секретаріату Комісії.

Микола Тарарін визнаний наступним за черговістю кандидатом, який включений до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 147.

Народний депутат Микола Тарарін Фото: ЦВК

Що відомо про Миколу Татаріна

За даними ГО "Рух ЧЕСНО", Микола Тарарін у 2019 році балотувався до Верховної Ради України 9-го скликання від політичної партії "Слуга народу" під №147 у списку як безпартійний, але обраний не був. Він працював адвокатом юридичної фірми "Гелон", засновником і власником якої був нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас. Фірма "Гелон" працює у сфері інтелектуальної власності. Вона представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського. Окрім цього, згідно з даними YouControl, Тарарін також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон".

Нагадаємо, 7 серпня Фокус повідомляв, що проєкт постанови про припинення повноважень нардепа вже направили до комітету, а його прийняття має відбутися до 11 серпня.

Раніше, 1 серпня, нардеп Холодов пояснив, чому вирішив скласти мандат. Він заявив, що не може бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради України через хворобу родичів, але продовжить допомагати ЗСУ з-за кордону.