ЦВК має намір надати 9,5 млрд грн на вибори депутатів та президента у 2024 році

Проведення виборів народних депутатів України коштуватиме понад 3,7 млрд грн, а голосування за президента — 5,4 млрд грн.

Центральна виборча комісія затвердила обсяг видатків на вибори президента й народних депутатів у 2024 році. Орієнтовна сума може становити 9,5 млрд грн. На сайті ЦВК опубліковано відповідну постанову від 15 серпня 2023 року.

Для проведення виборів президента України на 2024 рік обсяг витрат склав понад 5,4 млрд грн. Проведення виборів народних депутатів України коштуватиме понад 3,7 млрд грн.

Організація голосування на місцях виявилася дешевшою. На вибори депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних, міських голів на 2024 рік вирішили витратити 653,3 млн грн.

Центральна виборча комісія визначає обсяги проведення виборів орієнтовно. У постанові йдеться про те, що документ враховує й наслідки агресії РФ. Вказані й подробиці щодо особливостей проведення виборів після припинення або скасування воєнного стану.

У ЦВК наголосили на тому, що відповідний розрахунок реалізували згідно положень статті 20 Виборчого кодексу України. Вона регулює питання виборчого процесу, його припинення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, 16 серпня ЦВК визнала Миколу Тараріна обраним нардепом від "Слуги народу". Він Тарарін працював юристом і у 2019 році балотувався за списками "Слуги народу", однак тоді партія не набрала достатньої кількості голосів, щоб він отримав мандат.

Також у серпні у парламенті вирішили звільнити члена ЦВК Юрія Буглака, який живе в передмісті Флориди. Представник державної структури мешкає на території США, і з початку повномасштабного вторгнення Росії не повертався в Україну. За півтора року він отримав із бюджету 1,5 млн грн, зокрема матеріальну допомогу на "оздоровлення".