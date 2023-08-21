"Дякуємо за підтримку": Зеленський зустрівся із королевою Данії Маргрете II (відео)

Український народ цінує особисту підтримку королівською родиною гуманітарних зусиль з боку Копенгагена та міжнародних організацій, що діють у воюючій країні, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королевою Данії Маргрете II та представниками її родини. Про це повідомили в Офісі президента.

Керівник держави наголосив, що підтримка України дуже багато важить для усіх українців. Український народ цінує особисту підтримку королівською родиною гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, що діють у нашій країні.

"Завжди будемо вдячні за підтримку та взаєморозуміння, яке зустрічає тут наша боротьба за життя й свободу", – заявив Зеленський.

Він подякував данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні. Зеленський на тому, наскільки важливо й надалі отримувати підтримку.

Винищувачі F-16 для ЗСУ: візит Зеленського до Данії

Володимир Зеленський під час візиту до Копенгагена отримав запевнення у тому, що Данія надасть Повітряним силам ЗСУ літаки F-16. Міністр оборони країни Якоб Еллеманн-Йенсен підтвердив, що Україна зможе використовувати анонсовані винищувачі F-16 тільки на своїй території України.

У Кремлі відреагували негативно на те, що Україна замінить свої літаки сучасниками зразками, які здатні вплинути на полі бою. Посол Росії в Данії Володимир Барбін, зі свого боку, назвав рішення данської влади "ескалацією".

Нагадаємо, британський військовий експерт Шон Белл назвав F-16 "літаками з феноменальними можливостями", але уточнив, що вони не піднімуться в українське небо раніше 2024 року. З його слів, підготовка не обмежується тільки пілотами F-16. Навчання потрібно пройти інженерам і диспетчерам, перш ніж їх можна буде задіяти в операціях.