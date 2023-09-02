Обізвав Байдена нацистом: Медведєв вибухнув черговою жовчною заявою на адресу Заходу

Заступник голови Радбезу РФ переконаний, що із західними лідерами, які підтримують Україну, необхідно будувати відносини як із представниками нацистської коаліції. В іншому разі доведеться з ними жити "великою сім'єю з небінарними гендерами".

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв опублікував черговий одіозний пост, у якому назвав політичних лідерів західних країн пособниками нацистів. Цього разу від колишнього російського президента дісталося голові Білого дому Джо Байдену, прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Еммануелю Макрону і прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні.

Публікація, витримана вже в характерному для Медведєва стилі. У ній російський заступник голови обурився тим, що на Заході говорять про необхідність "притягнення до відповідальності всіх росіян". При цьому нібито йдеться не тільки про етнічних росіян, а й про все населення РФ незалежно від національності.

"Ватажки бандерівської "України" все частіше говорять про необхідність "притягнення до відповідальності всіх росіян" (зрозуміло, що під "росіянами" вони розуміють усе населення нашої країни незалежно від національності). Десь таке вже було, а?" — пише Медведєв.

Відповідаючи на своє ж запитання, колишній очільник Кремля не поскупився на епітети, згадавши, окрім вищевказаних лідерів, керівників Польщі, Австралії, країн Балтії та ін.

"Бандероукраїну підтримують майже всі начальники західних країн. Тому Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелоні, а також керівники наймерзеннішої Польщі, скандинавських країн, які оскотинилися, мілітаристської Японії, сумчастих тварин з Австралії та Нової Зеландії та інших чумних бліх на кшталт Прибалтики — прямі та явні пособники нацистів", — заявив Медведєв.

За його словами, відносини з цими політиками необхідно будувати як із представниками "нацистської коаліції". Водночас Медведєв не назвав особу, кому було адресовано цю пораду, і хто саме має будувати такі взаємини.

Насамкінець Медведєв додав, що якщо його поради не дослухаються, то "ми колись помиримося і заживемо великою поліаморною сім'єю з небінарними гендерами".

Нагадаємо, Дмитро Медведєв пригрозив черговим "апокаліпсисом" після того, як радник Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував удари по Кримському мосту. Український політик зазначив, що західні партнери України досягли консенсусу щодо цього питання, у відповідь на що Медведєв навів цитати з Біблії і праць Володимира Леніна.